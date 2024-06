Idapiiri seireseadmete hankele kvalifitseerus Hiina firma

PPA hankele "Eesti Vabariigi idapiiri lõikude 4–6 valve- ja seireseadmete paigaldamine ning valguskaablite puhumine" on praegu kvalifitseeritud neli ettevõtet: G4S Eesti, Cybernetica, Hansavalve koos alltöövõtja BK Eesti OÜ-ga ning Optimus Systems.

Küsimusi tekitab BK Eesti OÜ. Nimelt ostis üks maailma suuremaid video- ja jälgimisseadmete tootjaid, Hiina konglomeraat Hikvision Baltimaade turvasüsteemide hulgimüüja BK Grupi, mille üks osa on ka nimetatud ettevõte, Eestis registreeritud BK Eesti OÜ.

Hange on praegu faasis, kus kvalifitseerunud pakkujatele saadetakse lähiajal täpsustatud tehniline kirjeldus, milliste parameetritega seiretehnikat soovib PPA hankida ning seejärel on kvalifitseerunud ettevõtetel aega juba pakkumine teha.

Nii välisluureamet kui ka kaitsepolitsei on aga korduvalt hoiatanud Hiina ohu eest ning Hiina tehnoloogia levik kriitilisse taristusse ehk energiavõrkudesse ohustab Eesti julgeolekut.

PPA saab riskidest igati aru, kuid asja juures on üks aga. "Mõistagi arvestame riigihankeid läbi viies ka riigihangete seadusega, mis tähendab seda, et hanke võidab parima pakkumise teinud ettevõte eeldusel, et tema pakutav lahendus vastab meie esitatud tehnilisele kirjeldusele," ütles PPA idapiiri väljaehitamise projektijuht Merle Tikk.

Viimase lausega annab PPA ka ise mõista, et Eestis pole piisavalt tugev õigusraamistik, mis võimaldaks riigi julgeolekuga vastuolus oleva riigi tehnoloogiat pakkuva ettevõtte riigihankelt kohe kõrvaldada.