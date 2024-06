Šveitsi tabas Ukraina rahutippkohtumise eel küberrünnakute laine

Eelseisval nädalavahetusel peetakse Šveitsis Ukraina rahutippkohtumine, kuid riigi valitsus teatas neljapäeval, et selle veebilehti tabas rida küberrünnakuid.

"Esimesed hajutatud teenusetõkestuse (DDoS) rünnakud föderaalvalitsuse veebilehtedele ja Ukraina rahutippkohtumisega seotud organisatsioonidele algasid täna hommikul. Need põhjustasid piiratud mahus rikkeid," teatas riigi küberturbekeskus.

Keskuse teatel olid rünnakud ootuspärased ja arvatavalt seotud eelseisva tippkohtumisega. Mõjutatud asutuste tööd see märkimisväärselt ei häirinud, lisas keskus.

"DDoS rünnakute eesmärk on mõjutada veebilehtede kättesaadavust. Andmete ja süsteemide turvalisus kordagi ohus ei olnud. Häkkerid kasutavad selliseid küberrünnakuid, et korraldada küberruumis häirivaid manöövreid ja levitada poliitilisi sõnumeid. Rünnakute ulatus on ootuspärane ja tõsist ohtu praegu ei ole," seisis avalduses.

Šveits võõrustab laupäeval-pühapäeval Bürgenstocki luksuskuurordis esimest Ukraina rahutippkohtumist.

Tippkohtumisel tahetakse koostada kava Ukraina ja Venemaa hõlmamiseks tulevasse rahuprotsessi.

Venemaa alustas täiemahulist Ukraina-vastast invasioonisõda veebruaris 2022. Moskva teatel ei ole ta konverentsil osalemisest huvitatud, mistõttu Venemaad sinna ka ei kutsutud.