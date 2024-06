Šveitsis algas Ukraina kokkukutsutud rahukonverents

Agressorriik Venemaa konverentsist osa ei võta. Ka Hiina ei osale rahukohtumisel, mistõttu on kaheldud konverentsi tulemuslikkuses.

Kohale on tulnud Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz, USA-d esindab asepresident Kamala Harris.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on konverents oluline ning näitab, et suurem osa maailma riikidest on Venemaa agressiooni vastu.

"Ukraina pole kunagi seda sõda tahtnud, see on kuritegelik ja täiesti provotseerimatu Vene agressioon. Ainus, kes seda tahtis, oli Venemaa president Vladimir Putin. Igatahes on maailm nüüd tugevam. Just seetõttu on rahuplaan sündinud, plaan maailma ühtsusest rahu nimel, ÜRO harta põhimõtete ja eesmärkide, rahvusvahelise õiguse ja seega ka ülemaailmse julgeoleku täie kehtivuse nimel. See on miski, mis vajalik igale riigile maailmas," rääkis Zelenski.

"Venemaa president Vladimir Putin paneb ette, et tema imperialistliku sõjakäigu tulemused tingimata dokumentidesse raiutaks. Meil pole vaja sellist diktaatorlikku rahu, vaid ausat, õiglast rahu, mis keskenduks Ukraina terviklikkusele ja sõltumatusele. Just seepärast on Šveitsi rahukonverents tähtis esimene samm. Suuri asju siin muidugi ära ei otsustata, kuid luuakse põhi, millelt ka nendes suurtes asjades edeneda ehk mõnel teisel konverentsil," ütles Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.