Ukraina hakkab saama Saksa relvatootjalt omapäraseid tanke

Rheinmetall teatas, et paigaldab oma tipptasemel Skyrangeri õhutõrjesüsteemi külma sõja aegsetele Leopard 1 tankikeredele, luues uue sõiduki, et tugevdada Ukraina kaitset.

Relvasüsteemid, mis suudavad tulla toime lühimaa ohtudega, nagu drooniparved ja suurtükituli, on üha olulisemad Ukraina rindel, mida on nimetatud esimeseks droonisõjaks.

"Meil on veel palju Leopard 1 tankide keresid, millele saaksime paigaldada Skyrangeri torni 35 mm kaliibrilise automaatkahuriga," ütles Bjorn Bernhard, Rheinmetalli maasüsteemide juht, Saksamaa ajalehele Bild.

Ukraina armee on juba saanud ligi sada tavapäraselt konfigureeritud tanki Leopard 1.

Skyrangeri süsteem on Rheinmetalli poolt hiljuti välja töötatud. See sisaldab keerukaid sensoreid, millel on 360-kraadine vaade lahinguväljale ja suudab toime tulla drooniparvedega, vahendas The Telegraph.

Bernhard jagas kommentaare hiljuti avatud ülisalajases töökojas Lääne-Ukrainas, kus ettevõte parandab eesliinil kahjustatud Saksamaal valmistatud tanke. Sõidukite parandamisega Ukrainas loodetakse vähendada aega, mis kulub tankide tegevusse tagasitoomiseks.

Esialgu parandatakse tehases ainult Marderi soomusmasinaid ja vanemaid tanke Leopard. Kuid ettevõte on teatanud, et soovib Ukrainas parandada ka kaasaegsemaid tanke Leopard 2.

"Meil on Ukrainas pikaajalised plaanid," teatas Bernhard. "Me ei tarni lihtsalt varustust, et siis tagasi tõmbuda. Me näitame, et oleme seal püsivalt ja toetame Ukrainat."

Relvatootja äri on alates Ukraina sõja algusest õitsenud. Eelmisel nädalal teatas ettevõte, et palkab töötajaid raskustesse sattunud autovaruosade tootjast Continental, kes on koondanud kogu maailmas 7000 töökohta.