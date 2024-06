Vene kohus keeldus ajakirjanik Alsu Kurmaševat vabastamast

Süüdistuse kohaselt jättis USA rahastatava Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabaduse (RFE/RL) ajakirjanik Kurmaševa end välisagendina registreerimata ja olevat levitanud valeinfot Venemaa sõjalise operatsiooni kohta Ukrainas.

Kurmaševa peeti kinni oktoobris Kaasani linnas.

Tatarstani ülemkohus lükkas tagasi Kurmaševa apellatsiooni varasema otsuse vastu pikendada tema eeluurimisvangistust 5. augustini, teatas tööandja RFE/RL.

USA president Joe Biden on 47-aastasele ajakirjanikule esitatud süüdistuse hukka mõistnud ja nimetanud seda kättemaksuks tema töö eest.

Abikaasa ja kahe lapsega Prahas elavalt Kurmaševalt võeti eelmise aasta juunis, kui ta oli perekondliku kriisiolukorra tõttu Venemaale sõitnud, ära nii USA kui Vene pass. Ta peeti kinni oktoobris, kui ta passi tagastamist ootas.

Kurmaševale esitatud süüdistused on ilmselt seotud tema toimetatud raamatuga "Ei sõjale. Neljakümne Ukraina invasiooni vastase venelase lugu". 2022. aastal ilmunud raamatus on intervjuud inimestega Volga kandist, kes on Moskva agressioonisõja suhtes kriitilised.

Venemaal viibib eeluurimisvangistuses ka teine USA ajakirjanik, Wall Street Journali korrespondent Evan Gershkovich, kes peeti kinni süüdistatuna luuramises, mille eest ähvardab teda kuni 20-aastane vanglakaristus.

Gershkovich astub kohtu ette 26. juunil Jekaterinburgis.

Kurmaševa kohtuprotsessi aega ei ole teada antud.

Advokaadid on nõudnud tema kohtuni vabastamist ja koduaresti paigutamist.