Türgis toimus suur Venemaa ja lääneriikide vangide vahetus

Neljapäeval toimus Ankaras ulatuslik Venemaa ja mitme lääneriigi vangide vahetus, teatas Türgi presidendi kantselei. Teiste seas vabanesid Venemaa vanglast The Wall Street Journali (WSJ) ajakirjanik Evan Gershkovich ja endine USA merejalaväelane Paul Whelan.

Türgi luureagentuur (MIT) teatas, et korraldas ulatuslikku vangide vahetamist.

Türgi võimude teatel vahetati kokku 26 vangi seitsmest riigist. Türgi presidendi kantselei teatas, et vahetatavad vangid on pärit USA-st, Saksamaalt, Poolast, Sloveeniast, Norrast, Venemaalt ja Valgevenest.

Kümme vangi, nende seas kaks alaealist naasevad Venemaale, 13 vangi Saksamaale ning kolm vangi USA-sse, teatas Türgi presidendi kantselei.

Kantselei kinnitas, et teiste seas pääsevad vanglast ka Gershkovich ja endine USA merejalaväelane Paul Whelan. USA valitsusametnik on öelnud, et vabaneb ka Vene-Ameerika päritolu raadioajakirjanik Alsu Kurmaševa.

Telekanali Fox News ajakirjanik teatas neljapäeval, et Gershkovich võib naasta USA-sse juba neljapäeval.

Türgi presidendi kantselei lisas, et vabanevad ka Valgevenes surma mõistetud Saksa kodanik Rico Krieger, Venemaal vangistatud opositsiooniaktivist Ilja Jašin ning Saksamaal vangi mõistetud FSB kolonel Vadim Krasikov.

Vahetuse käigus võivad Kremli palgamõrvarid jõuda tagasi Venemaale. Tegemist on suurima vangide vahetusega Venemaa ja USA vahel pärast külma sõda, vahendas The Telegraph.

Ukraina allikad kirjutasid, et Venemaa vanglatest võib pääseda ka opositsiooniaktivist Vladimir Kara-Murza.

Hiljuti mõistis Vene kohus Gershkovichi 16 aastaks vangi range režiimiga karistuskolooniasse. Kreml väitis, et ajakirjanik tegeles luuramisega, Gershkovichi tööandja ja Valge Maja sõnul olid süüdistused fabritseeritud.

USA president Joe Biden lubas samuti Gershkovichi vabastamise nimel kõvasti tööd teha.