Ida-Virumaal uuriti Tarakalda linnusekohta. Need olid jätkutööd pärast eelmisel aastal tehtut, kui Eesti ja Norra arheoloogid kaardistasid paika georadarite ja magnetomeetritega.

"Viimasel ajal on piirkonna vastu huvi kõvasti tõusnud, sest siit on palju põnevaid detektorileide tulnud. On selge, et see on viikingiajal olnud olulise kaubatee ääres. Ja need leiud viitavad, et see on põnev kant," lausus arheoloog Kristo Siig.

Uuringutele kaasati kohalikud koolinoored.

"Meil on siin püsti sõelad. Nende pealt on nad üles korjanud väga pisikesi potikilde, luukilde, põlenud savi. Kõiksugu asju, mida me ootaks väljaõppinud arheoloogidelt," ütles arheoloog Ragnar Saage.

"Ühelt poolt õpilased uurivad oma kandi ajalugu, aga teiselt poolt uurivad nad natuke keemiat, natuke bioloogiat, sest arheoloog-bioloog näitas meile, kuidas näevad välja tuhandeaastased oad," lausus Kohtla-Järve Ahtme põhikooli ajalooõpetaja Olge Mesilane.

Noortele pakkusid põnevust erinevad leiud.

"Huvitav on ajalugu õppida. Mul on tunnis mõnikord väga huvitav olla ning ma tahtsin väga siia tulla. Oleme palju lahedaid asju leidnud ja mulle väga meeldib," ütles Lüganuse kooli õpilane Markus Kaha.

"Kõige huvitavam oli see, et me leidsime maa alt kivisid ja luid ning ma õppisin aru saama, kuidas teha vahet luul ja kivil," lausus Jõhvi gümnaasiumi õpilane Sofia Germ.

Pühapäeva keskpäeval tutvustatakse Purtse linnamäel Tarakalda leide kõikidele huvilistele.