Europarlamendi liberaalide nõrgenemine paneb von der Leyeni surve alla

Mõned päevad enne erakorralist kohtumist, kus Euroopa Liidu juhid otsustavad tema tuleviku üle, on Renew Europe, üks kolmest erakonnast, kellelt von der Leyen loodab saada toetust teiseks ametiajaks Euroopa Komisjoni presidendina, kaotamas kohti Euroopa Parlamendis, vahendas Politico.

"Lihtne matemaatika muudab selle von der Leyeni jaoks praegu väga pingeliseks," ütles üleeuroopalise liberaalse partei ALDE endine peasekretär Jacob Moroza-Rasmussen.

Tšehhi populisti Andrej Babiši reedene üllatusotsus oma seitse Euroopa Parlamendi liiget Renewist välja kutsuda viis liberaalide arvu 102 kohalt 74-le.

Renew, mis oli parlamendi suuruselt kolmas fraktsioon, on jääb nüüd alla parempoolsele Euroopa Konservatiividele ja Reformistidele (ECR), mis on Itaalia peaministri Giorgia Meloni Itaalia vendade kodufraktsioon.

Von der Leyen ja tema Euroopa Rahvapartei on seni vaid pidanud kõnelusi S&D-ga ning Renew'ga, ignoreerides ametlikult nii rohelisi kui ka ECR-i, kuigi nad on enne valimisi öelnud, et on valmis Meloniga koostööd tegema.

Nii liberaalid – Eesti peaminister Kaja Kallasega – kui ka sotsialistid – endise Portugali peaministri António Costaga – saaksid EL-i suured töökohad, kui EL-i juhid reedel juhtimispaketi heaks kiidavad.

Kuid isegi sellega ei lõpe von der Leyeni jaoks ebakindlus. Ta vajab parlamendis 361 häält (720-st) salajasel hääletusel, mis võiks toimuda juba 18. juulil.

Kõigi EPP, S&D ja Renew parlamendiliikmete liitmisel saab ta 398. Kuid kõik EPP ja S&D liikmed teda ei toeta ning Renew kaotab jätkuvalt liikmeid.

"Me oleme kindlad, et Euroopa Ülemkogul jõuame kokkuleppele," ütles anonüümseks jäänud EPP ametnik.

Kui ELi juhid tunnevad, et von der Leyen ei saa toetust kokku, saavad nad aega võita teda küll nomineerides, kuid lükata parlamendiliikmete hääletus juulist septembrisse – nagu juhtus 2009. aastal, kui José Manuel Barroso valiti tagasi komisjoni presidendiks.

"EPP on siin tõesti kesksel kohal," ütles Firenzes asuva Euroopa Ülikooli Instituudi võrdleva poliitika professor Simon Hix.

"Kuid see tähendab, et neil on väga raske stabiilset enamust kokku saada," lisas ta.

Sellegipoolest pole von der Leyenile tegelikke alternatiive, väitis Hix, öeldes, et Melonile Itaalia jaoks olulise asepresidendi portfelli pakkumine komisjonis võiks von der Leyenile tagada Meloni 24 parlamendiliikme toetuse.

Sotsialistid ja Renew on palju nõrgemad kui EPP Euroopa Ülemkogu laua taga, kuid siiski vajalikud parlamendis. Sotsialistid on korduvalt hoiatanud, et nende toetus ei ole garanteeritud, kui von der Leyen teeb tehingu Meloni või mõne muu EPP parempoolse jõuga.

"See saab olema väga delikaatne tasakaalustamine, mida ta peab mängima," ütles Hix.

Rohelised hakanud üha selgemalt mõista andma, et nad tahavad samuti koalitsioonikõnelustele pääseda.

"Kõik, kes soovivad stabiilset enamust, võivad meie, rohelistega, läbi rääkida. Oleme valmis," kirjutas sakslane roheline Rasmus Andresen sotsiaalmeedias pärast seda, kui Babiš teatas, et lahkub Renewist.

Kuid isegi rohelised, kellel on umbes 50 kohta, ei pruugi olla piisavad, et von der Leyen parlamendis toetus tagada – ja nendega koostöö kaotaks tõenäoliselt tema toetuse tema enda EPP fraktsioonis.