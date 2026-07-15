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Euroopa Liit ja Ukraina sõlmisid droonileppe

Välismaa
Ursula von der Leyen ja Volodõmõr Zelenski
Ursula von der Leyen ja Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/ EPA/SERGEY DOLZHENKO
Välismaa

Ukraina ja Euroopa Liit sõlmisid droonileppe, mille eesmärk on ühendada Ukraina lahingukogemus Euroopa tootmisvõimsusega.

"Peame ühendama oma tugevused," sõnas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Kiievis peetud kõnes. "Selle leppega liidetakse Ukraina leidlikkus ja Euroopa tööstuse mastaap."

Von der Leyeni sõnul suudab EL pakkuda Ukrainale selliseid eeliseid nagu "hiiglaslik tehnoloogiline ja tööstuslik võimekus" ning "ohutud ja turvalised tootmispaigad".

Ukraina on sarnaseid droonileppeid sõlminud juba mitme riigiga, sealhulgas Eestiga.

Eelmisel nädalal Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel allkirjastas Ukraina president Volodõmõr Zelenski veel kolm lepingut. Ta märkis, et sellega kasvas nende koguarv üheksani.

Kolmapäevane lepe on aga esimene, mis hõlmab riike ja ettevõtteid kogu Euroopa Liidus. Leping kuulub uude EL-i ja Ukraina kaitsetööstuse partnerlusse, mis laieneb Euroopa Komisjoni teatel 2028. aastaks ka ballistiliste rakettide tõrjele.

Komisjoni avalduse kohaselt tehakse koostööd droonileppe 19 asutajapartneriga. Nende hulka kuuluvad EL-is tegutsevad ettevõtted, nagu Indra Group, Fincantieri ja Quantum Systems, aga ka Ukraina firmad, näiteks LLC Skyfall Industries.

Von der Leyeni sõnul aitab uus algatus vabaneda bürokraatlikest takistustest ning leppida kokku ühistes standardites, mis teeb Ukraina ja EL-i ettevõtetele ühisprojektide läbiviimise senisest lihtsamaks.

"Teie omandatud teadmised droonide ja droonitõrjesüsteemide käsitsemisel on ainulaadsed," sõnas von der Leyen Zelenski poole pöördudes. "Peame neid teadmisi üheskoos rakendama. Teame ohte, millega Euroopa selles valdkonnas silmitsi seisab – oleme kogenud õhuruumi rikkumisi ja õhuhäireid mitmetes liikmesriikides".

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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