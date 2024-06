Põlvamaale on tekkinud uued võimalused veespordi harrastajaile

Suvel tahetakse ikka rohkem olla veekogu ääres. Nii on ka Räpina sadamas alustanud uut hooaega koolinoorte purjetamise huviring. Tippsportlase karjääriga treener Merili Kukuškin, kes käib Tallinnast kaks korda nädalas noori Lämmijärvel juhendamas, seekord huviliste vähesuse üle ei kurda.

"Ma arvan, et see on ideaalne keskkond. Ikkagi kallast on kogu aeg näha ja psühholoogiliselt see annab lastele turvatunde ja lainetust ei ole eriti. Väga hea keskkond ja kõik need sadamahooned, purjekad ja kõik on väga sobilikud, et väga heal tasemel purjetamise trenne läbi viia," selgitas treener.

Nii on kevadel viienda klassi lõpetanud Ethlyn juba õppinud väikese purjepaadiga Lämmijärvel manööverdama.

"See on palju huvitavam kui näiteks kergejõustik, et pead kogu aeg sama trenni tegema. Siin on iga päev erinev päev – vahel on suurem tuul, vahel on väiksem tuul, vahel käid peaaegu pikali ja vahel oled püsti kogu aeg," kirjeldas ta.

Aga ka Põlva järvel saab nüüd veesporti harrastada. Kui aastaid tagasi kohalikud inimesed arvasid, et Põlva paisjärvele wakepargi rajamisel ei ole mõtet, siis nüüd üle 500 meetri pikkusel ringkaablil käivad veelauaga sõitmas nii kohalikud inimesed kui ka trikke karjutamas veespordihuvilised kaugemalt.

"Nüüd on vist pigem positiivne see asi, et nii kui me siin tegutsema hakkasime, inimesed said aru, mis siin tegelikult toimuma hakkab ja huvilisi on tulnud. Kes on ära proovinud, neile on see asi meeldinud ja nii ta järjest läheb," rääkis Põlva wakepargi eestvedaja Martin Bachmann.

Nii käib Tartus elav üheksa-aastane Karl koos oma vanemate ja õega Põlvas veelauaga sõitmas mitu korda nädalas.

"Mulle meeldib kõige rohkem sõita ja teha trikke. Mõned (trikid) tulevad halvasti, mõned tulevad hästi välja," ütles Karl.