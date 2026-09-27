X!

Põhja-Iirimaal tõusid protestantide paraadi eel pinged

Välismaa
Briti politsei autod Portadownis Drumcree kiriku kõrval, kust pidi pühapäeva hommikul algama Oranje ordu rongkäik.
Briti politsei autod Portadownis Drumcree kiriku kõrval, kust pidi pühapäeva hommikul algama Oranje ordu rongkäik. Autor/allikas: SCANPIX / PA Wire/PA Images / Peter Morrison
Välismaa

Ühendkuningriigi peaminister Andy Burnham kutsus pühapäeval üles rahule, kui Põhja-Iirimaa väikelinnas Portadownis kogunesid tuhanded inimesed, et takistada Briti-meelsete protestantide rongkäiku liikumast läbi valdavalt katoliikliku piirkonna.

Pinged teravnesid pärast seda, kui kohus andis ööl vastu pühapäeva loa Oranje ordu marsiks, mis viimati toimus 28 aastat tagasi.

Põhja-Iirimaa vastuolulisi rongkäike reguleeriv sõltumatu organ oli andnud 35 oranje ordu liikmele loa marssida pühapäeval alates kella kaheksast hommikul vaikselt mööda Portadownis asuvat Garvaghy teed, seda ilma orkestrite ja toetajateta.

Burnham kutsus üles kõiki osapooli rahule, lisades intervjuus BBC televisioonile, et Põhja-Iirimaal on tehtud [katoliiklaste ja protestantide lepitamisel – toim.] suuri edusamme ja ta ei soovi näha tagasilangust.

Põhja-Iirimaad laastas kolm aastakümmet konflikt peamiselt katoliiklastest Iiri-meelsete vabariiklaste ja protestantidest Ühendkuningriigi-meelsete unionistide vahel ning Garvaghy tee muutus 1990. aastate lõpus konflikti oluliseks tulipunktiks.

Pühapäeva varahommikul kogunes umbes 2000 inimest Belfastist umbes 40 kilomeetrit edelas asuva Portadowni Garvaghy tee piirkonnas vastumeeleavaldusele, et takistada Oranje ordu marssi.

Kohal olid suured julgeolekujõud ning politsei hoidis Oranje ordu rongkäiku kiriku saalis kinni, teatas AFP korrespondent.

Põhja-Iirimaa esimene minister Michelle O'Neill Iiri vabariiklikust Sinn Feini parteist mõistis hukka kohtuotsuse, mis lubas marsil toimuda.

"Meie sõnum täna on selge. Tagasiteed ei ole. Ei homme. Ei kunagi," ütles O'Neill.

Ta ütles, et toetab Garvaghy tee elanike õigust protestida tema sõnul "selle soovimatu sektantliku marsi vastu".

Sinn Feini president Mary Lou McDonald ütles vastumeeleavaldajatega koos kõndides ajakirjanikele, et elanikud ja kogukond on tulnud kaitsma oma õigust elada vabana sektantlikust ahistamisest.

"Alates 1998. aasta Suure Reede rahuleppest, mis lõpetas Põhja-Iirimaa nn rahutused, on tehtud palju edusamme ... see on olnud ümberkujundav. Inimeste elud on põhjalikult muutunud," ütles ta ja lisas: "Me ei lähe tagasi".

Rongkäik oli üle elanud mitu viimase hetke juriidilist vaidlustust.

Belfasti kõrgema kohtu kohtunik blokeeris selle laupäeval ajutiselt, hoiatades, et pikaajaline vaidlus võib laieneda üle kogu Põhja-Iirimaa ja kutsudes osapooli üles "kuristiku servalt tagasi astuma".

Kuid veidi enne südaööd tühistas kolmest kohtunikust koosnev apellatsioonikohtu kolleegium keelu, otsustades, et kohtunik oli teinud õigusliku vea.

Sisuline juriidiline vaidlustus saadeti tagasi kõrgemasse kohtusse, kuid apellatsioonikohtu otsus jättis rongkäigule vabaduse alustada pühapäeval kell 8.00.

Kohalik parlamendiliige britimeelsest Demokraatlikust Unionistlikust Parteist Carla Lockhart nimetas apellatsioonikohtu otsuse tühistamist seismiliseks ja ütles, et elanikel pole midagi karta.

"Kolmkümmend viis meest, kes kõnnivad vaikselt ja korrektselt mööda teed ilma orkestriteta; pole midagi karta," ütles ta.

Konfrontatsioon, mida tuntakse Drumcree vaidluse nime all marssijate külastatava kiriku järgi, muutus 1990. aastate lõpus oluliseks tulipunktiks. Katsed paraadi läbi suruda või selle toimumist takistada põhjustasid korduvalt tõsiseid korrarikkumisi.

Paraadide komisjon asutati 1998. aastal, mil suure reede rahulepe suures osas lõpetas kolm aastakümmet kestnud konflikti Briti võimu üle, mida tuntakse rahutuste nime all.

See keelas ordul sel aastal marsruudi läbimise ja on järjekindlalt tagasi lükanud ka hilisemad taotlused.

Küsimus kerkis uuesti esile augustis, kui kõrgem kohus tühistas komisjoni viimase piirangu menetluslike vigade tõttu, otsustamata siiski, kas ordul on õigus mööda Garvaghy teed marssida.

Seejärel esitas ordu uue taotluse, mis viis otsuseni lubada piirangutega rongkäik.

Oranje ordu on britimeelne organisatsioon, mis on saanud oma nime Oranje Willemi, protestandist hollandlase järgi, kes haaras 1689. aastal Inglismaa, Šotimaa ja Iirimaa trooni katoliiklasest kuningalt James II-lt.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

nutiproov

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:41

Curro Torrese ja Liepaja koostöö kestis vaid neli mängu

15:01

HK Säde viskas 14 vastuseta väravat

14:47

Lisanne Pappel: kuhu kadus džässifestivalilt džäss?

14:47

Jazzkaare tiim: žanriline avatus ei tähenda džässi identiteedist loobumist

14:25

Berliinis oli ohus naiste maratoni maailmarekord

13:57

Põhja-Iirimaal tõusid protestantide paraadi eel pinged

13:48

Noored Eesti kikkpoksijad tulid maailmameistriteks

13:40

Venemaa öistes rünnakutes Ukrainale hukkus viis inimest Uuendatud

13:21

Wadephul kaitses oma kohtumist Lavroviga

13:20

Saksamaa valis välja potentsiaalse olümpialinna

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

26.09

Kõrgemaid riigiteenistujaid ootab taas palgatõus

26.09

Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid

13:40

Venemaa öistes rünnakutes Ukrainale hukkus viis inimest Uuendatud

26.09

WSJ kirjutab Jaan Tallinna teekonnast tehisintellekti ohtude eest hoiatamisel

26.09

Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas

26.09

Lätis Adaži polügoonil sai vigastada neli Itaalia sõdurit

26.09

OpenAI agendid tungisid eri riikide valitsusasutuste süsteemidesse

26.09

Eesti võitles Islandil Rahvuste liiga avamängus välja viigi Uuendatud

26.09

Sõja 1676. päev: Ukraina ründas droonidega Ilski naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

26.09

Surnud isikute andmete massiline avaldamine teeb ajaloolaste elu lihtsamaks

ilmateade

SPORT

15:41

Curro Torrese ja Liepaja koostöö kestis vaid neli mängu

15:01

HK Säde viskas 14 vastuseta väravat

14:25

Berliinis oli ohus naiste maratoni maailmarekord

13:48

Noored Eesti kikkpoksijad tulid maailmameistriteks

loe: kultuur

14:47

Lisanne Pappel: kuhu kadus džässifestivalilt džäss?

14:47

Jazzkaare tiim: žanriline avatus ei tähenda džässi identiteedist loobumist

11:30

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna pälvis Leena Tomasberg

11:26

Otseülekanne tulemas: muuseumiühingu konverents "Ruumist kohaks: kogemus, mälu ja võim muuseumis"

loe: eeter

11:08

Rahvusvahelise läbilöögini jõudnud Anne-Mari Saks: Eesti Laulule me selle looga ei pääsenud

10:44

Tehisaru spetsialist: ainus püsiv asi siin maailmas on muutus

26.09

Epp Kärsin: kui ma alustasin, siis Eesti ühiskond naeris mu üle, et see on mingi külahull

26.09

Legoentusiast ehitas valmis Niguliste kiriku: ideest näitusele jõudmiseni kulus poolteist aastat

Raadiouudised

26.09

Uuring kinnitab, et Inimesed teevad tööajal isiklikke toimetusi

26.09

ÜRO hakkab valima uut peasekretäri

26.09

Narva-Jõesuus avati silmufestivaliga uus kultuurikvartal

26.09

Päevakaja (26.09.2026 18:00:00)

25.09

Kaitseväe Narva linnaku valmimine nõuab oodatust rohkem aega ja raha

25.09

Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda EL-ile rohkem kaalu

25.09

Euroopa Liit tahab tugevdada konkurentsivõimet, et vastu seista Hiina ja USA survele

25.09

Meremuuseumis avati "Hõbevalge" juubelinäitus

25.09

Kohus mõistis süüdi Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu

25.09

Tervishoiutöötajad tahavad kõrgemat töötasu, riik eelistab tasakaalustada tervisekassa eelarvet

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo