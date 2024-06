Riigikohus: iga automaksuteate saaja võib selle kohtus vaidlustada

"Vastu võetud seaduse kohaselt väljastab maksu- ja tolliamet mootorsõidukimaksu maksjale maksuteate. Kui maksumaksja hinnangul rikub maksuteade tema õigusi, sealhulgas põhiseadusest tulenevaid õigusi, on tal õigus esitada halduskohtule kaebus," sõnas Pilving.

"Seejärel halduskohus kontrollib, kas maksuteade on õiguspärane. Kohus kontrollib vajaduse korral, kas mootorsõidukimaksu seaduse normid, mille alusel maksu- ja tolliamet maksuteate väljastas, vastavad põhiseadusele. Seega kõik isikud, kelle õigusi võidakse maksuteatega rikkuda, võivad esitada halduskohtule kaebuse," sõnas Pilving.

Pilving lisas, et siin ei ole erisusi näiteks maamaksuga.

Pilvingu sõnul ei tea ta, kas automaksu jõustudes hakkaksid maksuteate saanud inimesed massiliselt kohtusse pöörduma.

"Me ei tea seda, seda pole uuritud. Kui võrrelda olukorda maamaksuga, siis näiteks selle puhul iga-aastaselt massilisi kohtusse pöördumisi ei ole," sõnas Pilving.

"Kui inimesed peaksid siiski hakkama massiliselt samatüübilisi kaebuseid kohtusse esitama, siis võib kohus ühest asjast teha nn pilootasja. Sellisel juhul oodatakse ära nn pilootasja lõplik lahendus. Senikauaks teiste asjade menetlused peatatakse. Niinimetatud pilootasja lõplik lahendus toob sisuliselt kaasa selle, et ka teised samatüübilised asjad saavad kiirema lahenduse, kuna kehtiv lahenduskäik on olemas, mida kohtutel on lihtne järgida," selgitas Pilving.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium arutas mootorsõidukimaksu teemat, kuna riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) pöördus kohtusse, leides, et riigikogu otsus hääletada tema muudatusettepanekuid mootorsõidukimaksuseadusele ühe kimbuna rikkus tema õigust muudatusettepanekute tegemiseks kui riigikogu liikme mandaadi põhiseadusega kaitstud osa.

Riigikohus märkis määruses, et seda, kas õigustloova akti menetlemisel on ülemäära piiratud parlamendivähemuse õigusi, saab hinnata normikontrolli menetluses ja jättis Kovaleno-Kõlvarti kaebuse läbi vaatamata.

"Kui õiguskantsler, president või kohtud, kes lahendavad kaebust maksuteate peale, hindavad, kas mootorsõiduki seadus või mõni norm on põhiseadusega kooskõlas, siis saavad nad selle raames kontrollida ka seda, kas mootorsõiduki seaduse eelnõu menetlemisel on riigikogu liikme mandaadist tulenevaid õigusi põhjendamatult ja ülemääraselt piiratud. Kõiki neid väiteid, mida riigikogu liige oma kaebuses esitas, saab vajadusel hiljem kontrollida. Selleks ei pea riigikogu liige vaidlustama vastu võetud eelnõu," selgitas Pilving.

"Ehk riigikogu kodukorrast kinnipidamise tagamiseks ei ole vaja riigikogu liikmetele anda eriõigusi kohtusse pöördumiseks. Kohtuvaidluse saab algatada igaüks, kes leiab, et tema õigusi on kitsendatud seadusega, mida ei ole parlamendis nõuetekohaselt arutatud. Samas tuleb arvestada, et iga protseduuriline pisiviga ei ole põhjus seaduse kehtetuks tunnistamiseks," sedastas Pilving.

Riigikogu võttis nn automaksu kehtestava seaduse vastu 12. juunil. Eelnõu toetas 57 riigikogu liiget, vastu oli 28 liiget.

Teisipäeval jättis president Alar Karis mootorsõidukimaksu seaduse välja kuulutamata, leides, et see pole kooskõlas põhiseadusega, kuna rikub puuetega inimesi puudutavas osas võrdse kohtlemise põhimõtet.