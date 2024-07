Riigikogu koguneb erakorralisele istungile automaksu eelnõu arutama

Erakorralise istungjärgu esimene istung algab esmaspäeval kell 10 ja kestab kuni päevakorra ammendumiseni. Istungi päevakorras on kaitseminister Hanno Pevkuri ametivanne ning valitsuse algatatud mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 UA) ja valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE) teine lugemine.

Kui mõlema eelnõu teine lugemine lõpetatakse, toimub samal päeval ka teine erakorraline istung, mis algab tund aega pärast esimese istungi lõppu ja kestab samuti kuni päevakorra ammendumiseni. Selle istungi päevakorras on mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 UA) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE) kolmas lugemine.

Käesoleva nädala neljapäeval koguneb mootorsõidukimaksu eelnõu erakorralisele istungile arutama rahanduskomisjon.

Riigikogu võttis valitsuse algatatud mootorsõidukimaksu seaduse vastu 12. juunil. President Alar Karis jättis seaduse 25. juunil välja kuulutamata, leides, et selle sätted rikuvad võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna selles käsitletakse puuetega inimesi erinevalt: kui puuetega inimese vedamiseks mõeldud sõiduk on spetsiaalselt ümber ehitatud, siis seda ei maksustata, aga kui inimese liikumispuue sõiduki kohandamist ei vaja, siis kehtib sellele ka maksukohustus. President pidas vajalikuks seadust riigikogus uuesti arutada ning viia see põhiseadusega kooskõlla.

15. juulil otsustas riigikogu, et ei toeta presidendi poolt tagasi lükatud mootorsõidukimaksu muutmata kujul vastu võtmist, mis tähendab, et seadus tehakse ümber.