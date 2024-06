Sõja 854. päev: Biden kavatseb USA sõjalised töövõtjad Ukrainasse lubada

Bideni administratsioon liigub Ameerika sõjaliste töövõtjate Ukrainas tegutsemise keelu tühistamise suunas. Neli USA ametnikku teatasid CNN-ile, et see aitab sõjaväel hooldada ja parandada USA-lt saadud relvasüsteeme.

Oluline kolmapäeval, 26. juunil kell 20.44:

- Zelenski tutvustas Ukraina vägedele uut ühendvägede komandöri;

- Ukrainas sai haavata viis leedulast;

- Biden kavatseb USA sõjalised töövõtjad Ukrainasse lubada;

- Venemaa teatel hävitas Ukraina Zaporižžjas kiirguskontrolli jaama;

- Odessa piirkonna tsiviiltaristu sai pihta venelaste ballistilise raketiga;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1220 sõdurit;

Bideni administratsioon plaanib Ameerika sõjaliste töövõtjate Ukrainas tegutsemise keelu tühistada. Neli USA ametnikku teatasid CNN-ile, et see aitab sõjaväel hooldada ja parandada USA-lt saadud relvasüsteeme.

Muudatus tähistaks järjekordset olulist pööret Bideni administratsiooni Ukraina-poliitikas, kuna USA otsib viise, kuidas anda Ukraina sõjaväele Venemaa vastu eelis.

Ametnikud ütlesid, et poliitikat alles töötatakse välja ja president Joe Biden ei ole seda veel lõplikult heaks kiitnud.

"Me ei ole veel otsuseid teinud ja igasugune arutelu selle üle on enneaegne," ütles üks administratsiooni ametnik. "President on kindlalt veendunud, et ta ei saada USA vägesid Ukrainasse."

Kui muudatus heaks kiidetakse, viiakse see tõenäoliselt ellu selle aasta jooksul ja see võimaldab Pentagonil anda esmakordselt pärast Venemaa sissetungi 2022. aastal USA ettevõtetele lepingud töö tegemiseks Ukrainas. Ametnikud loodavad, et see kiirendab Ukraina sõjaväe kasutatavate relvasüsteemide hooldust ja remonti.

Viimase kahe aasta jooksul on Biden nõudnud, et kõik ameeriklased, eriti USA väed, hoiaksid Ukraina rindeliinidest eemale. Valge Maja on otsustanud piirata nii ameeriklastele tekkivat ohtu kui ka Venemaa muljet, et USA sõjavägi osaleb seal lahingutes. Riik on alates 2022. aastast hoiatanud ameeriklasi Ukrainasse reisimise eest.

Selle tulemusena on USA andnud sõjalise varustuse, mis on lahingutes tõsiselt kahjustada saanud ja vajanud transporti riigist välja, Poola, Rumeeniasse või teistesse NATO riikidesse remonti, see aga võtab aega. USA väed saavad aidata ukrainlasi tavahoolduse ja logistika küsimustes, kuid ainult kaugelt, videokõne või turvalise telefoni teel – see korraldus on oma olemuselt piirav, kuna USA väed ja töövõtjad ei saa relvadega otse töötada.

Ametnikud hakkasid piirangute leevendamist uuesti tõsiselt kaaluma viimastel kuudel, kuna Venemaa tegi lahinguväljal edusamme ja USA rahastamine Ukrainale takerdus Kongressis.

Kogenud, USA valitsuse rahastatud Ameerika töövõtjate kohalolek Ukrainas tähendab, et nad saavad aidata parandada kahjustatud väärtuslikku varustust palju kiiremini. Üks keerulisem süsteem, mis vajab tõenäoliselt regulaarset hooldust, on F-16 hävituslennuk, mis peaks Ukrainasse jõudma veel sel aastal.

Lepinguid taotlevad ettevõtted peavad välja töötama põhjalikud riskide vähendamise plaanid, et leevendada töötajatele tekkivaid ohte, ütles üks ametnik.

Arutelule eelneb rida USA viimastel kuudel tehtud otsuseid, et aidata Ukrainal Venelasi tagasi tõrjuda. Mai lõpus andis Biden Ukrainale loa rünnata USA relvadega sihtmärke Venemaal, Ukraina linna Harkivi lähedal. Eelmisel nädalal tundus, et see poliitika laienes veelgi, kui riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles, et Ukraina võib USA relvadega vastulööke anda kõikjal Ukraina-Venemaa piiri ääres.

Praegused ja endised ametnikud, kes on kursis aruteludega töövõtjate Ukrainasse saatmise üle, rõhutasid, et poliitika muutus ei too kaasa sellist ülekaalukat Ameerika töövõtjate kohalolekut, mis eksisteeris Iraagis ja Afganistanis. Selle asemel tähendaks see tõenäoliselt mõnekümne kuni paarisaja töövõtja kohalolekut Ukrainas.

"See oleks palju sihipärasem ja läbimõeldum jõupingutus, et toetada Ukrainat kohapeal," ütles pensionil olev armeeohvitser Alex Vindman, kes töötas endise presidendi Donald Trumpi riikliku julgeolekunõukogu Euroopa asjade direktorina.

Vindman on administratsiooni survestanud piirangute tühistamiseks peaaegu kaks aastat ja ütles, et administratsioon on töötanud plaani kallal piirangute leevendamiseks selle aasta algusest.

"Ukraina on liitlane," ütles Vindman CNN-ile. "USA-l on olulised rahvusvahelised julgeoleku huvid Ukraina toetamisel ja on olemas palju riskide vähendamise meetmeid."

Taani eraldas Ukraina energiataristu taastamiseks 4,7 miljonit eurot

Taani välisministeerium kannab Ukraina energiafondile 4,7 miljonit eurot. Ukraina saab selle rahaga taastada Mõkolajivi ja Harkivi piirkonnas asuvat energiataristut. Mõlemad oblastid paiknevad eesliinil, vahendas Ukrainska Pravda.

Moskva mõistis Ukraina poolel sõdinud välismaalased tagaselja vangi

Venemaa Lõuna ringkonna sõjaväekohus mõistis kolmapäeval tagaselja pikaks ajaks vangi Suurbritannia, Rootsi ja Horvaatia kodanikud, kes väidetavalt osalesid Ukraina poolel sõjategevuses ning aitasid värvata teisi palgasõdureid.

Suurbritannia alam John Harding, Rootsi alam Matthias Gustafsson ja Horvaatia kodanik Vjekoslav Prebeg mõisteti vangi 23 aastaks, millest esimesed viis aastat tuleb kanda vanglas ja ülejäänu range režiimiga paranduskoloonias.

Suurbritannia alamad Dylan Healy ja Andrew Hill mõisteti vangi vastavalt neljaks aastaks ja kolmeks aastaks ning kuueks kuuks, mis tuleb kanda üldrežiimiga paranduskoloonias, teatas prokuratuur.

Viis Leedu abitöötajat sai Ukrainas mürsurünnakus vigastada

Viis leedulast jäi Ida-Ukrainas sõduritele abi toimetades tule alla ja sai haavata, ütlesid ametnikud ja meeskonnaliikmed kolmapäeval.

Juhtum leidis aset esmaspäeval Donetski oblastis Pokrovskis. Vabatahtlikud olid mürsurünnaku alla jäänud autos, ütles nende kolleeg Valdas Bartkevičius.

Donetski kuberneri teatel sai esmaspäeval Pokrovskis Venemaa rünnakutes viis inimest surma ja mitukümmend vigastada.

Zelenski tutvustas Ukraina vägedele uut ühendvägede komandöri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tutvustas kolmapäeval uut ühendvägede komandöri idapiirkonda Donetskit kaitsvaile vägedele.

Zelenski teatas esmaspäeval, et määrab sellele ametikohale brigaadikindral Andri Hnatovi, kes asendab strateegiliste operatsioonide planeerimise eest vastutava kindralleitnant Juri Sodoli, keda on kritiseeritud tõsiste sõjaliste tagasilöökide tõttu.

"Hnatovi peamised ülesanded on säilitada võimalikult paljude võitlejate elu ja tõrjuda sissetungivaid Vene vägesid, ütles Zelenski sotsiaalmeedias avaldatud videopöördumises.

Ühel oma Donetskis peetud kohtumisel käsitles Zelenski Donetski piirkonna inimeste turvalisust ja toetust, sealhulgas veevarustust, sotsiaalküsimusi ja evakueerimist, teatas ta Telegrami sõnumirakenduses.

Zelenski salvestas videopöördumise Pokrovski linna sildi taustal, mis asub rindelõigus, kus on toimunud mõningad kõige intensiivsemad lahingud Venemaa 28-kuulise täiemahulise invasiooni jooksul.

Videos väljendas ta üllatust, et mõned asjassepuutuvad valitsusametnikud ei ole seda piirkonda kuue kuu jooksul või kauem külastanud.

"Kiievis peetakse eraldi vestlus ametnikega, kes peavad olema siin ja teistes rindelähedastes piirkondades – raskustes kogukondades, kus inimesed vajavad viivitamatuid lahendusi," ütles Zelenski. "Lahendusi, mida lihtsalt ei saa näha Kiievist."

Ukraina sõjavägi on sel kevadel olnud raskustes, kuna Venemaa väed avasid mais uue rinde kirdepiirkonnas Harkivis ja jätkasid Ukraina vägedele surve avaldamist teistest suundadest.

Ukrainas sai haavata viis leedulast

Ukrainas sai esmaspäeval Pokrovski pommitamise käigus haavata viis leedulast, vahendab portaal 15min.

Portaali andmeil sai üks inimestest raskelt haavata, kuid tema ega ka teiste elu ei ole ohus.

Teavet kinnitas 15min-ile üks haavatud leedulane Sigitas Maliauskas.

Haavatud sõitsid kahes autos, viies rindejoonele abi Ukraina sõduritele.

Venemaa teatel hävitas Ukraina Zaporižžjas kiirguskontrolli jaama

Ukraina pommitamine hävitas kiirguskontrolli jaama Velõka Znamjanka linnas Zaporižžja piirkonnas, teatas kolmapäeval Venemaa juhtkond.

"Zaporižžja tuumaelektrijaama spetsialistid viisid läbi mitmeid kompensatsioonimeetmeid, et kontrollida piirkonna kiirgusolukorda," teatas juhtkond Telegrami sõnumirakenduses.

Juhtkonna sõnul ei ületa kiirgustasemed ohutuid norme.

Ukraina ei ole veel kommentaare andnud.

Venemaa väed hõivasid Zaporižžja jaama Moskva sissetungi varajastel päevadel 2022. aasta veebruaris ning sellest ajast saadik on Moskva ja Kiiev regulaarselt süüdistanud teineteist selle ümbruses ohutuse eiramises.

Odessa piirkonna tsiviiltaristu sai pihta venelaste ballistilise raketiga

Vene väed tulistasid ballistilise raketi Odessa piirkonna tsiviiltaristu pihta, põhjustades kahju.

Ukrinformi teatel teatas sellest Odessa regionaalse sõjalise administratsiooni juht Oleh Kiper Telegrami postituses.

Tema sõnul tabas vaenlane öösel Odessa piirkonna tsiviiltaristut ballistilise raketiga. Tööstussektori haldushoone sai kahjustada. Õnneks inimesed vigastada ei saanud."

Ukrinformi andmetel toimus Odessa piirkonnas 26. juuni öösel plahvatus õhuhäire ajal.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1220 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 538 060 (võrdlus eelmise päevaga +1220);

- tankid 8039 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 15 450 (+19);

- suurtükisüsteemid 14 321 (+40);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1108 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 863 (+0);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 435 (+22);

- tiibraketid 2324 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 19 407 (+45);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2409 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.