Saks: NATO sõdurid Ukrainas ei tähenda NATO sõjalist vastasseisu Venemaaga

"Ma usun, et konflikti eskaleerumise oht NATO-ga praegu ei ole päevakorral. Ka siis kui mõned NATO riigid viiksid teatud tingimustel Ukrainasse oma vägesid, ei tähendaks see automaatselt sõjalist vastasseisu Venemaaga. Seda kõike on võimalik välja mängida samm-sammult ja viisil, kus Venemaa ei saa seda lugeda agressiooniks enda suhtes," ütles Saks ERR-ile.

CNN kirjutas kolmapäeval, et Joe Bideni administratsioon liigub Ameerika sõjaliste töövõtjate Ukrainas tegutsemise keelu tühistamise suunas. Neli USA ametnikku teatasid CNN-ile, et see aitab sõjaväel hooldada ja parandada USA-lt saadud relvasüsteeme.

Rainer Saksa sõnul võib USA sõjaliste töövõtjate lubamine Ukrainasse olla seotud F-16 lennukite ja võib-olla veel mõnede keerulisemate Ameerika relvasüsteemide kasutuselevõtuga Ukraina armees. "See kindlasti teeb Ukraina armeel nende relvasüsteemide kasutamise lihtsamaks," sõnas Saks.

"Ma ei tea, mis seal täpselt taga on, kas vaadatakse, et ukrainlased ei saa päris hästi nende keerulisemate süsteemidega ikkagi kohe hakkama ja vajavad tuge ning nõustamist või on seal mingid muud kaalutlused, aga kindlasti ei tähenda see sõdurite saatmist Ukrainasse," rääkis Saks.

"Ma arvan, et ukrainlased on kindlasti võimelised need relvasüsteemid omandama, aga võimalik, et see võtab rohkem aega. On ka võimalik, et väga palju sellest, mida kasutatakse nende uute relvasüsteemide hooldamiseks või remontimiseks, soovitakse toota kohapeal. Laias laastus see näitab seda, et Ukraina ja USA sõjaline koostöö jõuab täiesti uuele tasemele, mis parandab Ukraina vastupanuvõimet Vene armee rünnakutele," lausus Saks.

Saks rääkis, et meediasse jõudnud info kohaselt võib eeldada, et nende puhul, kes Ukrainas tegutsevad, ei ole tegemist USA tegevteenistusse kuuluvate sõjaväelastega. "Pigem on need ettevõtted, kes osutavad teenuseid USA armee jaoks ja kes hakkaks osutama sarnast teenust Ukrainas."

Saks märkis, et kindlasti Venemaa ei vasta sellele mingisuguse sõjaliselt aktiivse tegevusega NATO suunas. "Venemaa ei saa võtta riski selles suunas, et puhkeks laiaulatuslik sõjaline konflikt NATO-ga. See on tõepoolest välistatud," ütles ta.