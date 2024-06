2023. aastal saavutas Liviko grupp läbi aegade parimad majandustulemused

Liviko grupi konsolideeritud käive oli 2023. aastal 159,7 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes kolm protsenti.

"Livikole tõid 2023. aastal rekordtulemi ennekõike Läti ja Leedu tütarettevõtete suurepärased panused, aga ka ekspordi ja Liviko esindatavate importtoodete portfelli jätkuvalt kasvav olulisus. Võib kindlalt väita, et rahvusvahelistumine on Liviko tänase edu alus – üle poole oma EBITDA-st teenime me ühel või teisel moel võetuna Eestist väljas," ütles AS Liviko juht Janek Kalvi.

Kuigi alkohoolsete jookide müügimahud 2023. aastal Eestis reaaltarbimise toel ei kasvanud, suurenes Liviko omatoodangu müügimaht 0,8 protsendi võrra ehk 6,46 miljoni liitrini. Omatoodete müügikäive kasvas 4,6 protsenti, jõudes 50,3 miljonit euroni.

Liviko alustas tegevust Koreas, Mongoolias, Paraguays, Uruguays, Jaapanis, Hiinas, Tšehhis, Taiwanis, Bulgaarias, Jordaanias, Serbias ja Singapuris. Uusi koostöösuhteid sõlmiti ka olemasolevatel turgudel Rootsis, Ameerika Ühendriikides, Taanis, Gruusias, Ukrainas ja erinevate regioonide duty free sektoris.

Liviko on 1898. aastal asutatud ettevõte, mis müüb omatooteid enam kui 70 turul ja esindab erinevaid maailma alkoholi brände Eestis, Lätis ja Leedus.

Liviko tootmine ja peakontor asuvad Tallinnas, harukontorid Riias ja Vilniuses. Liviko grupp annab tööd 270 inimesele.