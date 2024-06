Sügisel hakkavad Tallinnas trollide asemel ajutiselt bussid sõitma

Tallinnas hakkavad alates 1. novembrist trollide asemel sõitma bussid, sest paljude trollibusside tootja määratud eluiga on lõppenud või kohe lõppemas. Ehkki Tallinna Linnatransport soetab hankega 40 uut trollibussi, kulub nende liinilejõudmiseni mitu aastat.

Tallinna Linnatransport (TLT) ja Tallinna transpordiamet leppisid kokku, et kuna olemasolevad trollid ja taristu on amortiseerunud ja lisaks algavad tänavaehitustööd, mis järgmisel aastal järk-järgult trolliliikluse halvavad – näiteks Hipodroomi ristmiku arenduse käigus suletakse Mustamäe poolne sõidusuund, asendatakse trolliliiklus Tallinnas alates 1. novembrist bussiliiklusega

Siiski plaanib TLT paari aasta pärast trollid linnapilti tagasi tuua. Lähinädalatel algab rahvusvahelise hange, et osta 40 uut moodsa tehnoloogiaga trollibussi, mis on võimelised liikuma ka autonoomselt akude peal. Hanke käigus selgub uute trollide tootja ja täpsem tarnegraafik.

Uutele trollidele tuleb tänapäevane tehnoloogia ja suur aktude mahutavus, samuti peaks uute trollide tulekuga kaduma probleem, kus liinirikked seiskavad kogu trolliliikluse, sest uued trollid suudavad ka sel puhul edasi sõita. Lisaks peaks uute trollide hoolduskulu praegusest märksa väiksem olema.

TLT juhatuse esimees Kaido Padar ütles, et akutrollide kasutuselevõtt seniste trollibusside väljavahetamiseks on vältimatu samm, sest senise veeremi tootja määratud eluiga on mitmete trollibusside puhul praeguseks juba ületatud ja paljudel peatselt saabumas.

"Enne uute trollide saabumist on vajalik moderniseerida ka kogu infrastruktuur, sealhulgas trollide alajaamad. Mustamäe tee ja Sõpruse puiestee kontaktvõrk vajavad täielikku uuendamist, mistõttu on varsti juba tehniliselt võimatu trolliliikluse jätkumine nendel suundadel. Linnaruumi arengud annavad võimaluse kõik need tööd üheaegselt ette võtta," sõnas ta.

Praegu on TLT-l kasutusel 32 trolli, kuid neid on juba mõnd aega pisteliselt bussidega asendatud, et teeninduskvaliteeti parandada. Enamik trollijuhte saavad TLT kinnitusel ettevõttes bussijuhtidena või muudel vabadel ametikohtadel jätakata ning neile võimaldatakse vajadusel ka tasuta ümberõpe.