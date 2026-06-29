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Juulist taasavatakse esimesed Tallinna trolliliinid

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Škoda uus akutroll
Škoda uus akutroll Autor/allikas: Ellen Rudi/Tallinna strateegiakeskus
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Alates 1. juulist alustavad uued akutrollid Tallinna reisijate teenindamist liinidel 84 ja 85 ning alates augustist ka liinidel 81, 83 ja 72.

Tallinna trolliliinid jätkavad seniste liininumbritega, mida kasutati trolliliikluse pausi ajal asendusliinidel: liin 81 (Mustamäe – Kaubamaja), liin 83 (Mustamäe – Kaubamaja), liin 84 (Keskuse – Balti jaam), liin 85 (Mustamäe – Balti jaam), liin 72 (Mustamäe – Kopli). Ühtlasi pikendatakse liini 72 Mustamäe riigigümnaasiumini.

Liinidele jõuab kokku 40 uut Škoda akutrolli, millest 18 on 12 meetri pikkused Škoda 32 Tr trollibussid ja 22 on 18 meetri pikkused Škoda 33 Tr liigendtrollid. Uued trollid suudavad sõita kuni 25 kilomeetrit ilma kontaktvõrku kasutamata.

Kõik sõidukid on madalapõhjalised ning varustatud elektrilise ratastoolirambi ja laiade ustega. Kaheteljeline troll mahutab kuni 69 reisijat ning liigendtroll kuni 120 reisijat.

Trolliliiklus peatati 2024. aasta novembris seoses amortiseerunud trollitaristu ja veeremi uuendamisega. Uuendustööde käigus rekonstrueeriti Mustamäe suunal trollide kontaktvõrk ning rajati vajalik taristu uuete akutrollide kasutuselevõtuks. Samuti eemaldati kesklinnast varasem kontaktvõrk, kuna uued trollid hakkavad seal liikuma akutoitel.

Trolliliikluse arenduse kogumaksumus on 76,8 miljonit eurot, millest 51,9 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidu moderniseerimisfondi vahenditest.

Tallinn võttis 2024. aasta sügisel trollid käigust ära, sest need olid juba nii kehvas seisus, et poleks tõenäoliselt talve liikluses enam üle elanud.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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