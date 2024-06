NATO juht: Venemaal pole Ukrainas suureks läbimurdeks vahendeid

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles neljapäeval uudisteagentuurile AFP, et Vene relvajõududel ei ole vahendeid suure läbimurde saavutamiseks Ukrainas ning Kiiev on tekitanud agressorile kauglöökidega ränka kahju.

"Meil ei ole teistsuguseid viiteid ega põhjust uskuda, et Venemaal oleks võimekust või jõudu suurt läbimurret saavutada," ütles Stoltenberg.

Stoltenberg ütles veel neljapäeval, et tema ootuste kohaselt jääb USA alliansi kindlaks liitlaseks sõltumata sellest, kes võidab novembris peetavad presidendivalimised.

"Ma eeldan, et sõltumata USA valimiste tulemustest, jääb USA NATO tugevaks liitlaseks, sest see on Ühendriikide julgeolekuhuvides. Tugev NATO on hea Euroopale, kuid ka hea Ühendriikidele," ütles Stoltenberg