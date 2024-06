Orban asus Euroopa Parlamendis uut fraktsiooni looma

Ungari peaminister Viktor Orban teatas pühapäeval, et soovib luua koos Austria Vabaduspartei juhi Herbert Kickli ja Tšehhi endise peaministri Andrej Babišiga Euroopa Parlamendis uue parteirühma.

Uue fraktsiooni ametlikuks moodustamiseks on vaja erakondi vähemalt veerandist Euroopa Liidu 27 liikmesriigist, seega peab kolmik fraktsioonina tegutsemiseks leidma veel nelja riigi parteide toetuse.

Tšehhi endine peaminister Babiš ütles, et uus rühmitus kannab nime Euroopa Patrioodid.

Orbani partei Fidesz on jäänud suurematest fraktsioonidest välja pärast seda, kui lahkus 2021. aastal paremtsentristlikust Euroopa Rahvaparteist (EPP). Austria Vabaduspartei (FPO) kuulub Identiteedi ja Demokraatia (ID) fraktsiooni. Tšehhi endise peaministri partei ANO ei kuulu ühtegi fraktsiooni.

"Selle alliansi eesmärk on olla omamoodi käivitaja ja kaasata teisi osapooli Euroopa tasandil, et saaksime üheskoos jõud ühendada, et anda Euroopale taas hea tulevik," ütles FPO juht Herbert Kickl.

Babiši erakond ANO teatas eelmisel nädalal, et lahkub fraktsioonist Renew Europe.

FPO-l on Euroopa Parlamendis kuus kohta, ANO-l seitse ja Fideszil 11 kohta.