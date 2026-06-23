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Politico: Euroopa Patrioodid väärkasutasid 270 000 eurot EL-i raha

Välismaa
Euroopa Patrioodid
Euroopa Patrioodid Autor/allikas: SCANPIX/ EPA/ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PM'S PRESS OFFICE
Välismaa

Euroopa Parlament otsustas, et parempopulistlik fraktsioon Euroopa Patrioodid peab tagastama 276 967 eurot liidu vahendeid, mida fraktsioon kasutas 2024. aasta teisel poolel vääralt, selgub väljaande Politico nähtud aruandest.

Parlamendi eelarveosakonna auditis leiti, et fraktsioon tegi lubamatuid annetusi, rikkus riigihanke-eeskirju ja sõlmis lepinguid reeglitevastaselt. Eelkõige puudutab see Prantsusmaa parempopulistlikule erakonnale Rahvuslik Liit (RN) osutatud teenuste hankeid, mille lepingud määrati selle erakonnaga tihedalt seotud ettevõtetele.

Euroopa Patriootide ridadesse kuuluvad veel Austria Vabaduspartei, Ungari Fideszi, Hispaania Voxi, Belgia Flaami Huvi ja Tšehhi ANO saadikud.

Uurimine algatati pärast seda, kui eelarveosakond tuvastas, et nüüdseks tegevuse lõpetanud fraktsioon Identiteet ja Demokraatia (ID) kasutas aastatel 2019–2024 vääralt 4,3 miljonit eurot. ID tegutses kuni 2024. aasta juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimisteni, pärast mida koondus suur osa selle liikmetest ja töötajatest Patriootide lipu alla.

Aruande kohaselt avastasid ametnikud rikkumisi Patriootide raamatupidamises ajavahemikul 16. juulist kuni 31. detsembrini 2024. Järeldustest nähtub, et fraktsioon annetas kohalikele ja piirkondlikele organisatsioonidele 54 620 eurot. See on aga parlamendi reeglitega keelatud, kuna kulud peavad olema seotud poliitilise tegevusega EL-i tasandil.

Patriootidelt said toetust Prantsuse ja Flaami traditsioone ning pärandit edendavad ühendused, Martinique'il tegutsev saalijalgpalliklubi, Guadeloupe'i tenniseklubi, Itaalia ühendus, mis reklaamib automudelit Fiat Panda, tervishoiuvaldkonna vabaühendused, mitu ragbiklubi ja Guadeloupe'i organisatsioon, mis korraldab motokrossivõistlusi.

Aruandes leiti ka, et fraktsioon ei järginud reegleid kolme riigihanke läbiviimisel, mille koguväärtus oli 197 258 eurot. Sellest summast 146 444 eurot maksti kommunikatsioonifirmale e-Politic. Ajalehe Le Monde andmetel juhtis seda ettevõtet RN-i endine ametnik ning firma on osutanud RN-ile teenuseid juba aastaid.

Ametnikud tuvastasid lepingute allkirjastamisel ja maksefailides rikkumisi, mis tekitavad tõsiseid kahtlusi kogu hankeprotsessi korrakohasuse ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete järgimise osas.

Audit juhtis tähelepanu ka 25 200 eurole, mis kulutati reklaamile poliitikaajakirjas, mida juhib Austria Vabaduspartei endine liige. Parlament pidas seda kulu reeglitevastaseks, leides, et ajakiri elatub sisuliselt Patriootide ja selle eelkäija ID-fraktsiooni rahastusest ning et need maksed kujutavad endast varjatud toetust.

Euroopa Parlamendi peasekretäri Alessandro Chiocchetti auditile lisatud märkuse kohaselt peetakse vääralt kasutatud raha kinni Patriootide 2025. aasta eelarvest. Fraktsioon lõi rahalise reservi pärast seda, kui parlamendi administratsioon avastas ID-fraktsiooni ligi nelja miljoni euro suuruse reeglitevastase kulutamise ja algatas eelarvekontrollikomisjoni liikmete taotlusel järelauditi valimisjärgsete kulutuste kohta 2024. aasta teisel poolel.

Komisjon nõuab parlamendi administratsioonilt selle nelja miljoni euro sissenõudmist Patriootidelt, kuid fraktsioon keeldub maksmast. Nad väidavad, et neil puudub seos ID-ga, mis on eraldiseisev juriidiline isik, ja ähvardavad asja kohtusse viia.

Organisatsioon Transparency International palus aprillis EL-i pettustevastasel ametil (OLAF) alustada uurimist ID endise peasekretäri Philip Claeysi suhtes, kes on praegu Patriootide peasekretär.

"Patrioodid on rikkunud Euroopa Parlamendi reegleid ja kasutanud maksumaksja raha vääralt. See ei ole eksitus, vaid aastatepikkune praktika. Sularaha pelgalt tagasimaksmisest ei piisa," ütles eelarvekontrollikomisjoni liige, roheliste saadik Daniel Freund. "Euroopa Prokuratuur peab asja uurima ja tegema täpselt kindlaks, mis sellest rahast sai."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

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