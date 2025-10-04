Tšehhis laupäeval lõppenud parlamendivalimised võitis miljardärist ekspeaministri Andrej Babiši partei ANO, mis võimule saades tugevdaks Euroopa populistlike ja immigratsioonivastaste poliitiliste jõudude leeri ning vähendaks toetust Ukrainale.

Pärast seda, kui tulemused olid laekunud 99,5 protsendist jaoskondadest, oli ANO (JAH) saanud 34,7 protsenti häältest, millele järgnes peaminister Petr Fiala läänemeelne koalitsioon Spolu (Koos) 23,3 protsendiga.

Reedest laupäeva lõunani kestnud valimistel 200-kohalisse parlamenti sai kolmanda tulemuse - 11,2 protsenti - Fiala koalitsioonivalitsuse väiksem liige, STAN-nimeline linnapeade rühmitus.

Liberaalsete vaadetega Piraadipartei kogus 8,9 protsenti, EL-i ja NATO- ning migratsioonivastane Vabaduse ja Otsedemokraatia partei (SPD) sai 7,8 protsenti ja Autojuhtide partei 6,8 protsenti häältest. Ülejäänud parteid jäid alla viieprotsendise künnise.

Kuna ANO-l ei õnnestunud saavutada parlamendis enamust, vajab Babiš valitsuse moodustamiseks või vähemalt vähemuskabineti toetamiseks teiste parteide toetust – tõenäoliselt SPD hääli.

ANO on välistanud kokkuleppe praeguste valitsevate parteide ja liberaalse Piraadiparteiga, kes oli valitsuses kuni eelmise aastani.

ANO koalitsiooni võib kuuluda ka Autojuhtide partei, mis on Euroopa Liidu plaani vastu tõrjuda järkjärgult kasutusest sisepõlemismootoriga autod. Teine potentsiaalne partner, vasakäärmuslik Stacilo!, sai 43, protsenti häältest ning sellega parlamenti ei pääsenud.

Babiš, kes juhtis aastatel 2017–2021 Tšehhi vasaktsentristlikku valitsust, on Ungari peaministri Viktor Orbáni liitlane ja tegi Euroopa Parlamendis Euroopa Patrioodide fraktsioonis koostööd mitmete paremäärmuslike parteidega, et vaidlustada Euroopa poliitika peavoolu suunda, sealhulgas dekarboniseerimist. Ta on tagasi lükanud SPD üleskutsed lahkuda EL-ist ja NATO-st, kuid on öelnud, et lõpetab Tšehhi presidendi algatuse, mille raames on Ukrainale lääne rahastajate toetusel ostetud miljoneid suurtükimürske üle kogu maailma.

ANO soovib, et Ukraina abistamisega tegeleks NATO ja Euroopa Liit ning selle saadikud on mõnel Euroopa Parlamendi hääletusel Kiievi ja selle EL-i liikmeks saamise püüdluste toetamisel erapooletuks jäänud. Babiš on varem Ukraina europüüdluste suhtes vastuseisu väljendanud.