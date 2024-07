Elektrilevi tõstab oktoobrist võrgutasu keskmiselt 7,1 protsenti

Elektrilevi põhjendab hinnatõusu suurenenud investeeringu- ja hooldusvajadustega, lisaks tõi ettevõte välja kiirest inflatsioonist tingitud üleüldise tööde ja materjalide hinnatõusu.

Elektrilevi haldab ja hooldab üle Eesti 61 000 km elektrivõrku ja üle 24 000 alajaama. "Selleks, et tagada tarbijatele stabiilne elektriühendus ja varustuskindlus ning kiire rikete lahendamine, vajab meie vananev võrk iga-aastaselt tunduvalt suuremaid investeeringuid kui senine võrgutasu on võimaldanud," sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Konkurentsiametiga kooskõlastatud hinnatõusu käigus lisandub ka kõikidele pakettidele, kus veel ei olnud, võrguteenuse kuutasu. Kuutasu katab ettevõtte teatel elektrivõrgu ülalpidamiseks ja uuendamiseks vajalikke kulutusi. Kuutasu on korterites valdavalt ühetaoline, eramutes ning väikeäridel sõltub kuutasu liitumispunkti kaitsme suurusest.

Tavalise kodutarbija elektriarvest moodustab võrgutasu umbes poole.

"Tänane tariif sisaldab remondi-hoolduskulusid 2021. aasta tasemel, aga vahepeal on olnud 37-protsendine inflatsioon. Seega on selge, et kulutase tariifis vajas korrigeerimist," lisas Härm.

Elektrilevi on alustanud ka keerulistes ilmastikuoludes tekkivate rikete ennetamiseks liinikoridoride laiendamistega. Liinikoridoride laiendamist on plaanitud teha ligi 4200 hektaril aastas ja selleks kulub lähiaastatel enam kui 10 miljonit eurot aastas.