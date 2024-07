Transpordiamet plaanib suurt piletimüügi ja teekonna planeerimise keskkonda

Transpordiamet valmistab ette keskkonda, kust inimesed saaksid osta kõikvõimalikke ühistranspordipileteid, tellida takso või rentida auto ning planeerida oma teekonda. Esialgu otsitakse analüüsi tegijat, et aru saada, kas see on ka tehniliselt ja õiguslikult teostatav.