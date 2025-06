Bussi, rongi ja laevaga Eestis ringi reisimiseks pikki plaane teha ei saa

Eestis ühistranspordiga reisi planeerides on tarvis laveerida eri piletimüügikeskkondade vahel ning pikalt pileteid ette osta need enamasti ei võimalda. Regionaalministeeriumi kinnitusel üritavad nad olukorda parandada.

Paljudes riikides on võimalik ühistranspordipiletid juba kuid ette ära osta. Näiteks Saksamaa Deutche Bahni kiirrongidele saab pileti broneerida 12 kuud ette ning pikemalt ette ostes on pilet soodsam. Eestis ei ole niisugune tava levinud.

Regionaalministeerium plaanib ühistranspordiseadust tänapäevasemaks muuta ning valminud eelnõu väljatöötamise kavatsusele antud tagasisides tõi majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo välja Eesti ühistranspordi kitsaskohad, millest üks ongi lühike piletite etteostuperiood, teine aga ühtse piletimüügisüsteemi puudumine. See ei vasta tema hinnangul ei sise- ega väliskülastajate vajadustele.

"Selleks, et Eesti-sisesel reisimisel kasutataks rohkem ühistranspordi poolt pakutavaid võimalusi, peaks vähemalt siseriiklikel laeva- ja rongiühendustel olema võimalik pileteid ette osta minimaalselt pool aastat enne reisi toimumist ning pileteid peaks olema võimalik osta ühest kohast kogu reisiteekonnaks, kui see teekond hõlmab ka näiteks erinevaid transpordiliike," lausus Keldo.

Kui ühistranspordiga vähe liigelnud inimene või turist tahab Eestis liiklemiseks bussi-, rongi- või praamipileteid osta, satub ta tõepoolest internetiotsinguga hulga eri võimaluste peale, milles võhikul on keeruline orienteeruda.

Suurim bussipiletite müügikeskkond, kust saab osta pileteid enamikule Eesti siseliinidele, on T-pilet, kuid enda veetavate kaugliinide pileteid müüvad oma veebilehel ka Luxexpress ja Flixbus. Kaugliinide bussipileteid müüb ka Ridango veebilehelt kaugliinid.pilet.ee, Tallinna ja Harjumaa bussipileteid saab osta pilet.ee lehelt, Tartus on selleks aga tartu.pilet.ee keskkond.

Eraldi keskkond on veel rongipiletite ja praamipiletite jaoks, seejuures erineb märkimisväärselt ka nende etteostu aeg. Nimelt võimaldab TS Laevade piletimüügileht praamid.ee osta praegu pileteid kuni 4. jaanuarini 2026, samas kui Elron müüb rongipileteid maksimaalselt üks nädal ette.

Bussireiside puhul varieerub etteostuaeg sõltuvalt vedajast: näiteks T-pileti kaudu leiab reise kuni kolm kuud ette ostmiseks, Flixbus müüb pileteid ette kuni augusti lõpuni, Luxexpress aga lausa detsembri keskpaigani.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna nõunik Hannes Luts ütles ERR-ile, et piletite pikemat eelmüüki takistavad praegu kõige enam raudtee suuremahulised ja ajakriitilised remonttööd, kus liikluskatkestusi planeeritakse liiga lühikese etteteatamise ajaga.

"Selle muutmiseks on plaanis kehtestada töövõtjatele rangemad nõuded, kuid esialgu ei ole ilmselt realistlik päris pool aastat pileteid ette müüa. Kindlasti on aga eesmärk järk-järgult ettemüügi perioodi pikendada," kinnitas Luts.

Tema sõnul valmistatakse ette ühtset piletisüsteemi, seejuures on töös kaks projekti. Üks neist on Tallinna-Harju ühtne pilet, mis puudutaks Elronit, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskust ja Tallinna linna, kus kõigis transpordiliikides tuleks ühtne tariif.

Teine arendus kannab nime MaaS ning tegu on ühtse teekonna planeerimise, piletite soetamise platvormi ja kasutajaliidese arendusega, et siduda kogu Eesti liikuvusteenuste pakkujad. Esimeses etapis seotakse Tallinna ja Tartu ühistransport ja riiklikult rahastatud bussi-rongiliiklus, seejärel on soov liita ka kommertsbussid, mikromobiilsus, taksod ja nii edasi.

"Tulemusena saab reisija tervikteekonda planeerida ja kõik sõiduõigused soetada ühest kohast," ütles Luts.