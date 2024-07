Meta: probleemid ERR-i artikli jagamisega Facebookis on lahenenud

Meta kinnitas reedel tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA), et probleemid ERR-i portaalis ilmunud artikli jagamisega sotsiaalmeediaplatvormil on lahenenud. Amet testis päeva jooksul erinevate ERR-i artiklite jagamist ning tõrkeid enam ei esinenud.

ERR uuris reedel tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametilt, miks Facebook ei lubanud neljapäeval jätkuvalt oma keskkonnas jagada 5. juulil ERR-i portaalis ilmunud kapo ametnikke puudutavat artiklit, kuigi platvormi emafirma Meta oli neljapäeval kinnitanud, et artikli jagamisega seotud probleem on lahendatud.

"Teavitasime eile õhtupoolikul Metat ka sellest, et kapo artikli jagamine platvormil siiski ei õnnestunud. Täna saadud vastuses teavitas Meta, et ERR-i domeeniga tekkinud tehniline probleem on saanud Facebooki platvormil lahenduse," ütles TTJA infoühiskonna ekspert Grete Leesmann.

Leesmann lisas, et TTJA testis mitme ERR-i artikli jagamist ning et testitud artikleid ei ole Facebook tõepoolest eemaldanud.

Täiendavaid selgitusi juhtunust ei ole Meta TTJA-le andnud, märkis Leesmann.

ERR kirjutas esmaspäeval, et Facebook ei luba kasutajatel jagada ERR-i portaalis ilmunud artiklit. Samal päeval pöördus ERR ka TTJA poole, et selgitada, mis põhjusel oli artikli jagamine keelatud.

Neljapäeval vastati Facebooki emafirma Metast TTJA päringule ja kinnitati, et artiklit on edaspidi võimalik jagada ning et tegemist oli tehnilise probleemiga. Samas eemaldas Facebook ka neljapäeva õhtul jagatud kapo ametnikke puudutava artikli.

TTJA amet teavitas Metat, et tegemist on laiema probleemiga, mis puudutab ka teisi ERR-i artikleid ja nende jagamist Facebookis. Meta kinnitas oma vastuses, et tegemist on ka nende jaoks prioriteetse probleemiga ning nad uurivad, mis probleeme tekitas ja kuidas tulevikus sarnaseid olukordi vältida.

Sotsiaalmeedia kasutajate õigusi kaitsevad Euroopa Liidus digiteenuste ja -turgude määrused, mis reguleerivad eelkõige suurte digiplatvormide tegevust. Lisaks kohaldub järgmisest suvest ka meediavabaduse määrus, mis seab lisanõuded ajakirjandusliku sisu kaitsmiseks.

Mitmed ERR-iga anonüümselt rääkinud selle valdkonna eksperdid oletasid, et kuna Meta kasutab oma keskkondade sisu modereerimisel tehisaru (AI) abi, siis võis automaatne otsus artikkel blokeerida pärineda sellest mehhanismist, kuna kapo julgeolekuasutusena võib panna seal mingid häirekellad helisema. Samuti võis mingi roll olla ka sellel, kui artiklit hakatakse liiga palju jagama, mistõttu võis masin otsustada, et see on rämpspostitus.