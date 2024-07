Karis: olen Trumpi mõrvakatsest sügavalt häiritud

"Olen sügavalt häiritud rünnakust endise presidendi Donald Trumpi vastu tema kampaaniaüritusel Pennsylvanias. Poliitiline vägivald on nii andestamatu kui ka talumatu, sellel pole kohta demokraatias. Soovin Donald Trumpile kiiret ja täielikku paranemist," postitas Karis sotsiaalmeediaplatvormil X.

Deeply disturbed by the attack on former President Donald Trump at his campaign rally in Pennsylvania. Political violence is both unforgivable and intolerable, it has no place in democracy. I extend my best wishes for Donald Trump's swift and complete recovery. — Alar Karis (@AlarKaris) July 14, 2024

Ka peaminister Kaja Kallas (RE) postitas sotsiaalmeedias, et on sündmusest šokeeritud ning soovis Trumpile kiiret paranemist.

"Olen šokeeritud tulistamisest endise presidendi Donald Trumpi kampaaniaüritusel Pennsylvanias. Soovin talle kiiret paranemist. Minu mõtted on koos ohvritega. Poliitiline vägivald mistahes kujul ei ole õigustatud," kirjutas Kallas sotsiaalmeediaplatvormil X.

Shocked by the shooting at former President Donald Trump's campaign event in Pennsylvania.



Wishing him a speedy recovery. My thoughts are with the victims.



Political violence in any form has no justification. — Kaja Kallas (@kajakallas) July 14, 2024

Välisminister Margus Tsahkna (E200) postitas samuti, et on sündmusest šokeeritud.

"Olen šokeeritud uudisest endise presidendi Donald Trumpi vastu suunatud mõrvakatsest. Saadan talle ja ta perele parimad soovid. Poliitiliselt motiveeritud vägivallal pole demokraatlikes ühiskondades kohta. Minu kaastunne selle kohutava rünnaku ohvrite perekondadele," postitas Tsahkna.