Tallinna lastehaigla on valmis Kiievi lastehaigla patsiente ravile võtma

Möödunud esmaspäeval Kiievis Venemaa raketitabamuse saanud lastehaigla on halvas seisus, sest raskelt haigeid lapsi pole kusagil ravida. Tallinna lastehaigla on valmis osa patsiente enda hoole alla võtma ja kogub toetusfondi kaudu annetusi vajaliku varustuse saatmiseks Kiievisse.

Ohmatdõti lastehaigla Kiievis on Ukraina suurim ja ravib aastas umbes 18 000 last. Eelmisel nädalal sai see tabamuse Venemaa raketirünnakus.

Ukraina suursaadik Eestis Maksõm Kononenko ütles, et kuigi surma sai 33 inimest, võib hukkunute arv tõusta kiiret ravi vajavate laste tõttu, sest niisugust haiglavarustust mujal Ukrainas ei ole.

"Ohmatdõt on spetsiaalne koht, sellist pole kusagil Ukrainas. Haigla ravib vähihaigeid ja teisi raskelt haigeid lapsi. Kui me praegu midagi ei tee, et haigla tööd taastada, tõuseb surmade arv tagajärgede tõttu veelgi," tõdes ta.

Ajutise lahendusena võtavad partnerriigid lapsi enda juurde ravima. Eesti võimalused on piiratud, ent kuni mõnikümne patsiendi jaoks siin ruumi on.

"Mõned erialad on kindlasti neid valmis vastu võtma, näiteks onkoloogilisi lapsi, võib-olla pärast traumasid või pärast ortopeedilisi lõikusi ja krooniliste haigustega patsiente. Arvuliselt me ei oska praegu seda ennustada, kui palju," ütles Tallinna lastehaigla juht Konstantin Rebrov.

Täpsem võimekus selgub, kui Ohmatdõtis jõutakse kahjud kokku lugeda. Seniks on Tallinna lastehaigla toetusfond alustanud annetuste kogumisega, et saata vajalik meditsiinivarustus. Sama tehti 2022. aastal kogutud annetustega.

"Me võime neile raha anda ja me võime neid ka usaldada, et nad ostavad selle eest õigeid asju, aga Kiievist on palju raskem saada neid vahendeid ja kõike kui Eestist. Seetõttu eelmine kord ka valdav osa läks tegelikult ravimitena, aparaatidena, kõikide selliste asjadena, mida nad saavad reaalselt kasutada," selgitas lastehaigla toetusfondi nõukogu juht Janek Mäggi.

Praeguseks on Ohmatdõti lastehaigla heaks kogutud 60 000 eurot. Eraisikud ja ettevõtted saavad annetusi veel saata.

"Mina ei ole kordagi näinud, et huvi annetada oleks kuidagi vähenenud. Tegelikult on loomulikult küsimus annetamisel see, et inimesed tahavad, et see, kellele annetatakse, oleks lõpuni usaldusväärne. Tallinna lastehaigla toetusfond seda igal juhul on ja meie 30-aastane ajalugu seda näitab ja kõik need annetused, mis meieni jõuavad, igal juhul Kiievi lastehaiglasse jõuavad," kinnitas Mäggi.