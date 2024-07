Kallas: kliimaministeeriumit hakkavad valitsema kaks ministrit

Kallas selgitas Vikerraadio saates "Uudis+", et praegusel kliimaministril on liiga palju vastutusvaldkondi ning selle tõttu loob valitsus kliimaministeeriumisse taristuministri kohta.

"Põhjus on lihtsalt selles, et tänase kliimaministri all on väga suur hulk vastutusvaldkondi," lausus Kallas. "Ülivõimekas minister, ülivõimekas kantsler muidugi suudavad seda väga suurt vastutusvaldkonda juhtida, aga kliimaseaduse vastuvõtmisega on tegevusi kordi rohkem. Selleks, et see ikkagi korralikult tehtud saaks, on tunne, et seal on vaja vähemalt kahte juhti ja seal on need vastutusvaldkonnad eraldi lahti jaotatud. Kes vastutab kliima vaatest tulevikutaristu eest ja kes vastutab ressursside eest."

Kallas märkis, et uut ministeeriumit valitsusel plaanis luua ei ole.

Sotsiaaldemokraat Priit Lomp ütles ERR-ile, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets on temalt küsinud, kas tal oleks valmisolek võtta vastu taristuministri ametikoht – Lomp kinnitas, et kaalub seda.

Valitsus tutvustab koalitsioonilepet reede õhtul.