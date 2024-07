Taristuministriks saab Vladimir Svet

Pühapäeval kogunenud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus otsustas nimetada loodava valitsuse ministrikandidaatideks Lauri Läänemetsa siseministri kohale, Riina Sikkuti terviseministri kohale, Piret Hartmani regionaal- ja põllumajandusministri kohale ning Vladimir Sveti taristuministri kohale, kes asub ametisse kliimaministeeriumisse.

Vladimir Svet lahkus pühapäeval ka Keskerakonnast ja liitus Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

Läänemets ütles, et taristuministri positsioonil saab Svet saab ära kasutada oma pikaajalist kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemust, mis hõlmab endas kõiki transpordiga seotud teemasid, aga ka sotsiaaldemokraatide jaoks tähtsa elamupoliitika eest seismist.

2021. aastast kuni tänavu kevadeni Tallinna abilinnapea ametis olnud Vladimir Sveti sõnul on sotsiaaldemokraatide taristuministri kandidaadiks esitamine suur vastutus ning haakub samas paljuski teemadega, millega ta abilinnapeana tegeletud.

"Tänan SDE juhatust usalduse eest. Tulin poliitikasse, et muuta Eesti elu paremaks. Viimased aastad tegelesin Tallinnas kommunaal-, transpordi-, liikuvusteemadega. Valitsuse ministrina saan jätkata nende valdkondade eestvedamisega üleriigiliselt, aga pidades silmas ka Tallinna arenguid – neist suuremad on tihedalt seotud riiklike investeeringutega," rääkis Svet.

Svet lisas, et kuna Keskerakonnast on lahkunud palju inimesi ja see omakorda on hakanud mõjutama selle erakonna ideoloogilist kuvandit, siis esindab Sotsiaaldemokraatlik Erakond tema vaateid praegu paremini.

"Minu kui vasaktsentristi jaoks on olulised solidaarsus, õiglus ja avatus ja mul on tunne, et nende väärtuste eest saan praegu paremini seista Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas. Ilmselt see oli aja küsimus, mil oleksin hakanud erakonnast eemalduma. Ise arvasin, et pigem erasektori poole. Ent paar päeva tagasi tegi mulle sotsiaaldemokraatide esimees ettepaneku asuda taristuministri ametisse," sõnas Svet.

Vladimir Svet on töötanud lisaks Tallinna linnavalitsuses kesklinna linnaosa vanemana, Lasnamäe linnaosa vanemana ja õiguskantsleri nõunikuna. Svetil on magistrikraad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast.

Keskerakonda kuulus Svet 2011. aasta jaanuarist kuni 2016. aasta aprillini ning taas 2018. aasta märtsist kuni 2024. aasta 21. juulini.

Svet: taristuministri amet on mu eelmise töö jätk

Vladimir Svet rääkis ERR-ile, et taristuministri positsioon on tema eelmise töö jätk.

"Suured projektid, mis Tallinna tasandil algatatud, mille juhtimise juures olen ma olnud, on seotud ka riigitoetusega, seotud ka riiklike otsustega ja soovin ministrina tagada, et riigi toetus, mis Tallinnale tuleb, oleks tagatud ja need asjad saaks lõpuni viidud. Samas näen, kui palju väljakutseid on taristu valdkonnas, teede valdkonnas, elamumajanduse, jäätmemajanduse valdkonnas üle Eesti ja ma soovin panustada nende probleemide lahendamisse, mis nendes valdkondades on," rääkis Svet.

Sveti sõnul mõistab ta hästi, et riigi rahaline seis on väga keeruline ning ministrina ei ole palju raha, mida saab erinevatesse kohtadesse investeerida.

"Saan väga hästi aru, et selle valitsuse töö ei tule lihtne, ees ootavad suured kärped, on suured ülesanded suurendamaks kaitse-eelarvet, aga mul on hea meel, et sotsiaaldemokraadid on suutnud seista selle eest, et pensione ei kärbitaks, et indekseerimine jätkuks, et inimeste toimetulek oleks kaitstud," sõnas ta.

"Ma ilmselt saaks rääkida teedest ja taristust tundide viisi, aga ei hakka teid õhtul väsitama, ütlen ainult seda, et mina luban, et mul ei ole plaanis terve Eesti üles kaevata," lisas ta.

Läänemets: valitsusse on omavalitsuse kogemust vaja

SDE esimees Lauri Läänemets põhjendas Sveti valimist taristuministri kandidaadiks sellega, et ta on Tallinna abilinnapeana selles valdkonnas väga hästi hakkama saanud.

"On väga hea, kui riigi tasandil on ühtpidi valitsuses kogemus, mis saadud omavalitsusest, sest lõpuks kõik need küsimused puudutavad inimesi, toimetulekut, töökohti. See annab palju juurde. Ja Tallinna linn omavalitsusena on väga suur ja kui sa oled pidanud seal abilinnapea ametit, siis peaaegu oled teinud juba ministritasandi tööd," rääkis Läänemets.

Läänemets sõnas, et Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas on palju häid inimesi, kes võiks taristuministriametit pidada, kuid Svetile ettepaneku tegemisel lähtus ta eesmärgist, et sotsiaaldemokraadid kasvaksid Eesti kõige suuremaks ja tugevamaks vasaktsentristlikuks jõuks. "Minu ülesanne on erakonda selliseks ehitada ja arvan, et Vladimir Sveti liitumine aitab seda teha. See loogika on natuke enamat kui ainult ministriametikoha täitmine," rääkis ta