Kristina Kallas: mulle vähemusvalitsused meeldivad

Haridus- ja teadusminister, erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles "Esimeses stuudios", et talle vähemusvalitsused meeldivad, sest need sunnivad valitsevaid erakondi suuremaid kompromisse otsima ja on parlamentaarsele riigile kohasemad.

"Ma olen seda ka varem öelnud, et minule tegelikult vähemusvalitsused meeldivad. Võib-olla see on minu politoloogiahariduse väike kiiks, aga vähemusvalitsuse olukord sunnib sind läbi rääkima ja annab parlamendile tegelikult selle võimu, mis talle meie põhiseadusega on ette nähtud," ütles Kallas.

"Parlament on see koht, kes peaks seda võimu teostama ja kokkuleppeid ning kompromisse poliitilistes otsustes otsima, ja see on see koht, kus see peaks toimuma. Enamusvalitsus on väga mugav, aga vähemusvalitsus on parlamentaarsele riigile väga kohane valitsemisvorm, nii et irooniliselt on mul isegi hea meel, et ma saan seda kogeda, et kuidas toimub parlamentaarses riigis tegelikult kompromisside tegemine ja otsimine ka üle poliitiliste spektrite," ütles Kallas.

Kommenteerides opositsioonierakondade üleskutseid erakorralistele valimistele, ütles ta, et see on poliitiline õhu võngutamine. "Et ajame inimesed elevile ja tekitame mingi ootuse asjast, kus me teame samal ajal, et ega see reaalselt ei tule, lihtsalt meeleolu on vaja selline luua. Ja vot see meeleolu loomine ongi selle erakorralistest valimistest praegu rääkimine," ütles ta.

Kallas tunnustas Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda selle eest, et nad nende üleskutsetega kaasa ei läinud.

"Sotsiaaldemokraadid on väga vastutustundlikult öelnud, et milleks rääkida erakorralistest valimistest, kui tegelikult on parlamendis vaja tegeleda enamuse otsimisega, sest seda enamust täna valitsuskoalitsioonil ei ole. Järelikult see enamus puhtmatemaatiliselt on parlamendis opositsiooni käes ja järelikult tuleb opositsioonil siis näidata oma tegusid sellega, et kas nad on valmis valitsusvastutust võtma ja kes on valmis valitsusvastutust võtma. Lihtsalt umbusaldada tänast peaministrit, võtta valitsus maha ja mitte moodustada uut valitsust ning jätta Eesti ilma valitsuseta, on äärmiselt vastutustundetu. Ja see on puhas poliitiline mäng, seal ei ole mitte midagi tegemist nii-öelda vastutusega valijate ees ja Eesti riigi ees ja oma mandaadi täitmisega," kommenteeris Kallas.

Reformierakonna ja Eesti 200 võimuliit jäi parlamendis vähemusse, kui umbes kolm nädalat tagasi teatasid Eesti 200 kuulunud Kalev Stoicescu ja Reformierakonda kuulunud Meelis Kiili, et lahkuvad oma senistest erakondadest.