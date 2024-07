Lennundusettevõtted ennustavad piletihindade langust, sest koroonapandeemiajärgne reisibuum on vaibumas. Samas kimbutab sektorit varuosade- ja tööjõukriis.

Sel nädalal Londonis peetav Farnborough Airshow on iga-aastane lennufirmade ja lennukitootjate tippjuhtide kogunemine. Seda nimetatakse ka Boeingu ja Airbusi reisilennukite tellimuste festivaliks.

Paraku tänavu uusi lepinguid ei sõlmitud, kuna Airbusil on raskusi juba võetud tellimuste täitmisega. Boeing pole aga veel välja tulnud kriisist, mille käivitas jaanuaris lennukilt 737 Max küljest lennanud uksepaneel. Seda tüüpi lennukite tootmine on peatatud.

Lennukitootja Boeing hoiatas äsja Ryanairi, et mõned tellitud 737 Max lennukid ei jõuagi tähtajaks ehk järgmiseks kevadeks kohale.

Covid-19 pandeemia mitte ainult ei jätnud lennukeid maa peale, vaid tekitas ka tööjõu-ja varuosade puuduse. Ei saa ju lennukit kokku panna, kui puudu on ka kõige pisemgi komponent või kasvõi istmed. Järjekorrad ulatuvad mitu aastat ette.

Air India võtab juba varuosi oma teistelt lennukitel, et esimesi töös hoida. Varuosade puudumise tõttu on maa peal 30 lennukit, ütles Air India juht, kelle sõnul kestavad tarneviivitused isegi paar aastat.

Lennundusettevõtted, mis toetuvad suuresti valitsuse rahastatud programmidele, jälgivad tähelepanelikult ka mitmel pool toimuvaid valitsusvahetusi. Suurbritannias on uus leiboristide valitsus, Prantsusmaal on parlament killustatud ja USA saab novembris uue presidendi.

Ka nõudlus lennureiside järele on pärast koroonapandeemiale järgnenud buumi langenud. Lennupiletite kalli hinna tõttu otsivad reisijad praegu kõige soodsamaid reisivõimalusi. Türgi odavlennufirma Pegasus Airlinesi tegevjuht ütles, et reisijad püüavad kogu reisi kulud maksimaalselt madalaks viia.

Ryanair teatas esmaspäeval kvartalikasumi langusest, mis oli oodatust suurem, lennupiletite hinnad on viimastel kuudel 15 protsenti langenud ja langevad veelgi. Keskmine Ryanairi lennu hind juunis oli 42 eurot, eelmisel aastal samal ajal 49 eurot.

Ka mõned teised lennufirmad teatasid oodatust nõrgematest esimese kvartali tulemustest. Lufthansa langetas selle kuu alguses teist korda aasta kasumieesmärki.

Air India prognoosib, et rahvusvaheline turg aeglustub järgmise kuue kuu jooksul veelgi, sest ärireisid alles taastuvad koroonakriisist.

Kõik see viitab sellele, et pandeemiajärgne hinnabuum on lõppemas. Trendiks muutuvad viimase hetke pakkumised.

Air France-KLM teatas ka, et Pariisi olümpiamängudele lendab oodatust vähem inimesi.

Mitu lennufirmat taastub veel ka lennujuhtide streikidest, mis põhjustasid viivitusi ja lendude tühistamisi. Viimase löögi andis eelmisel nädalavahetusel toimunud ülemaailmne IT-krahh.

Selliste teadete peale leiavad paljud, et reisimine on liialt tülikas, targem ja odavam on puhata kodus.