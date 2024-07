Sveti asemel tuleb Tallinna linnavolikokku Elena Glebova

Möödunud nädalal lahkus Keskerakonnast sotsidesse Vladimir Svet, kes sai Kristen Michali loodud valitsuses taristuministriks. Enne sotsidesse astumist kuulus Svet Tallinna linnavolikogu opositsiooni. Temast tühjaks jäänud kohale asub Keskerakonna avalike suhete juhi Andres Kalviku sõnul nüüd endine iluuisutaja ja Tondiraba spordikeskuse juhataja Elena Glebova.

Elena Glebova on Keskerakonna liige alates 2013. aastast ning on alates 2014. aastast Tondiraba spordihalli direktor. Ühtlasi tegutseb Glebova Eesti uisuliidu juhatuses ning on seitsmekordne Eesti meister iluuisutamises, milles on esindanud Eestit olümpiamängudel kolm korda.