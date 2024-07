Betina Beškina: sotside ideoloogia on kreenis

Sotsid ei ole koalitsioonis olles teinud midagi, et kehtestada astmelist tulumaksu või pankade maksustamist, mis oleks tõeline vasaktsentristlik samm ja leevendaks vähekindlustatute koormust. Tundub, et hoopis sotside, mitte Keskerakonna, poliitiline ideoloogia on kreenis, kirjutab Betina Beškina.

Minu väärtuste süsteemis ei leidu õigustust omakasu saavutamise eesmärgil partei vahetamisele. Raske on mõista, kuidas inimesed, kellega on jagatud nii raskemaid hetki kui ka ühise laua taga leiba, keeravad sulle tuimalt selja ja liituvad nendega, keda on viis minutit tagasi ise kritiseerinud. Järsku muutuvad kriitika objektiks pikaaegne koduerakond ja selle liikmed.

Kõige hullem on muidugi, kui sellele kõigele lisaks küüniliselt valetatakse. Kahetsusväärselt valetab ka Vladimir Svet, püüdes Keskerakonda laimates väljuda ebameeldivast "Kellele kuulub Krimm?" olukorrast. Keskerakond ei ole kunagi Ukraina toetamist küsimärgi alla seadnud.

Nüüdne Keskerakonna esimees ja toonane Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart oli üks esimesi Eesti poliitikuid, kes läks 2022. aasta märtsis Ukrainasse, et toetust avaldada, ja see visiit ei jäänud viimaseks. Sõja seitsmendal päeval avati Tallinnas Eesti esimene sõjapõgenike vastuvõtukeskus. Kõlvarti eestvedamisel on Tallinna linn saatnud Ukrainasse humanitaarabi, kiirabiautosid, diiselbusse, generaatoreid, korraldanud sõjakolletest pärit lastele puhkelaagreid jpm.

Kuidas aidata Ukrainat, oli linnavalitsuse kabinetis sage küsimus, aga ausalt öeldes ei mäleta, et abilinnapea Svet oleks nendel aruteludel ülearu aktiivne olnud või ideid pakkunud. Sama meeleheitlik on tema süüdistus, nagu oleks Keskerakond "hakanud ideoloogiliselt nihkuma EKRE poole". Keskerakonna juhatuse liikmena ei tõstatanud ta kordagi küsimust, et Keskerakonna ideoloogiaga on midagi valesti.

Kuuldes värske ministri väidet, nagu oleks Sotsiaaldemokraatlik Erakond tõusnud juhtivaks vasaktsentristlikuks jõuks, mis seisab solidaarsuse eest, libiseb üle näo vaid mõru muie.

Päriselt? Kolmekordne maksutõus (kergitatakse tulu- ja käibemaksu ning kehtestatakse ettevõtetele kaheprotsendiline tulumaks, mille lõpuks peavad tarbijad katma) lööb kõige haavatavamaid: üksikvanemaid, paljulapselisi, eakaid, puudega inimesi ja suurendab ühiskonna ebavõrdsust.

"Tasub meenutada, et sotside toetusel kaotati maakondlik tasuta ühistransport ja nad on riigikogu hääletustel toetanud automaksu kehtestamist."

Lisaks plaanib Reformierakonna, SDE ja Eesti 200 koalitsioon erakorralist kaheprotsendilist tulumaksu, millele ei rakenduks tulumaksuvaba miinimum. See tähendab, et kõik madala sissetulekuga inimesed, ka pensionärid, peaksid seda kaheprotsendilist tulumaksu maksma. Tasub meenutada, et sotside toetusel kaotati maakondlik tasuta ühistransport ja nad on riigikogu hääletustel toetanud automaksu kehtestamist.

Kas see ongi sotsiaaldemokraatide vasaktsentristlik solidaarsus? Selle juures ei ole sotsid koalitsioonis olles teinud mitte midagi, et kehtestada astmelist tulumaksu või pankade maksustamist, mis oleks tõeline vasaktsentristlik samm ja leevendaks vähekindlustatute koormust. Tundub, et hoopis sotside poliitiline ideoloogia on kreenis.

Siiralt valus on vaadata, kuidas üks poliitik loobub oma varem avaldatud põhimõtetest ja asub kõrge ametikoha nimel valetama. Õnneks jääb tõde tõeks, isegi kui seda ei usuta ja vale valeks isegi siis, kui seda usuvad kõik.