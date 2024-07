Prantsuse raudteejuht: rongiliiklus taastub vandalismi järel esmaspäevast

Jean-Pierre Farandou ütles ajakirjanikele, et umbes 800 000 inimesest 160 000, kes pidid sel nädalavahetusel reisima, seisavad reedel toimunud süütamiste tõttu endiselt silmitsi tühistamiste või hilinemistega.

Keskmiselt seitse kümnest Prantsusmaa kiirrongist sõidavad laupäeval kolmel peamisel marsruudil, kui päev varem halvasid sabotöörid Pariisi olümpiamängude alguspäeval suure osa riigi raudteereisidest.

Ööl vastu reedet toimunud süütamisrünnakute eest pole keegi vastutust võtnud. Rünnakute sihtmärgiks olid liinide ristmikel asuvad strateegiliselt valitud kaablikastid.

SNCF-i järgi mõjutas ulatuslik rünnak Atlandi ookeani suunas sõitvaid liine, samuti ka põhja- ja idasuunas sõitvaid ronge. Raudteetöötajad tõrjusid katse hävitada ohutusseadmed veel neljandal liinil, märkis SNCF.

"Põhja-, Bretagne'i ja edelaosa kiirliinidel sõidab keskmiselt seitse rongi kümnest ühe- kuni kahetunnise hilinemisega," kinnitas raudtee-ettevõtja SNCF laupäeval tehtud avalduses.

Samuti on teates öeldud, et SNCF-i esindajad töötasid terve öö keerulistes vihmatingimustes, et parandada liiklust sabotaažist mõjutatud kiirliinidel.

"Praegusel etapil jääb liiklus põhjasuunal häirituks ja peaks nädalavahetustel tagasisõiduks paranema Atlandi ookeani suunal," seisab teadaandes.

SNCF hinnangul puudutas rünnak reedel umbes 250 000 reisijat. Transpordiminister Patrice Vergriete ütles, et kolme päeva jooksul võivad häired puudutada 800 000 reisija liikumisvõimalusi.

Koordineeritud rünnakud toimusid reede varahommikul kell neli.