Prantsusmaa raudteevõrk on sabotaažirünnakutest remonditud

Prantsusmaa riiklik raudtee-ettevõtja teatas pühapäeval, et sabotaažirünnakutest kahjustatud raudteevõrgu remont on täielikult lõpule viidud.

Olukord Pariisist suunduval läänepoolsel põhiliinil on praktiliselt normaalne ning pealinnast lähtuval põhjapoolsel põhiliinil on käigus neljast kiirrongist kolm, ilma et reisiaeg pikeneks, teatas SNCF.

Ettevõtte kinnitusel esmaspäeva hommikust reisijate jaoks enam viivitusi ei ole.

Ööl vastu reedet halvasid sabotöörid Pariisi olümpiamängude alguspäeval suure osa riigi raudteereisidest. Süütamisrünnakute eest pole keegi vastutust võtnud. Rünnakute sihtmärgiks olid liinide ristmikel asuvad strateegiliselt valitud kaablikastid.