Taristuminister Vladimir Sveti umbusaldamine kukkus läbi

Riigikogu arutas opositsioonierakondade algatatud umbusaldusavaldust taristuminister Vladimir Svetile esmaspäeval erakorralisel riigikogu istungil.

Svetile umbusaldamise poolt hääletas 21 riigikogu saadikut. Selleks, et umbusaldus leiaks toetust, on vaja vähemalt 51 riigikogu liikme toetust.

Riigikogu liikme, Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul on mõeldamatu, et Krimmi kuuluvuse kohta kahetisi avaldusi teinud isik on Eesti valitsuse liige.

"Vene-Ukraina sõja kontekstis on mõeldamatu, et selliseid avaldusi pärast Krimmi annekteerimist teinud isik on iseseisva Eesti valitsuse liige," sõnas Reinsalu. "Ma kutsusin üles peaministrit juba enne valitsuse kabineti kinnitamist presidendi juures sellest tema kandidatuurist loobuma. Kuid kahjuks peaminister ütles, et see on sotside nõudmine, tal ei jää muud üle. Ma olen veendunud, et see umbusaldusavaldus on signaal, et Eesti ühiskonnas on palju inimesi, kes ei lepi sellise käsitlusega."

Priit Lomp: sotsid usaldavad Sveti täielikult

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Priit Lomp nimetas Isamaa eestvedamisel algatatud katset umbusaldada taristuminister Vladimir Sveti naeruväärseks ürituseks, mis on ette määratud läbikukkumisele.

"Urmas Reinsalu rünnak napilt nädal aega ametis olnud ministri vastu rajaneb otsitud põhjustel, et mitte öelda valedel," ütles Lomp pressiteate vahendusel. "Svet on ühemõtteliselt kinnitanud, et Krimm on Ukraina osa, Venemaa agressorriik, Putin kurjategija ning et Eesti peab Ukrainat toetama seni kuni Ukraina on sõja võitnud. Viimasesse on ta ka oma panuse andnud. Pärast 2022. aasta 24. veebruarit vastutas ta Tallinna abilinnapeana Ukraina põgenike vastuvõtmise ja abistamise eest, tehes seda väga tulemuslikult."

Lomp rõhutas, et sotsiaaldemokraadid usaldavad Vladimir Sveti täielikult.

Svet tõdes riigikogu ees, et tema öeldu oli ebaõnnestunud. "Minu ütlemised, mida on ka siin saalis tsiteeritud, on selgelt ebaõnnestunud. Ja ma ütlesin toona selgelt, et Krimmi annekteerimine Venemaa poolt toimus rahvusvahelise õiguse norme eirates. Ütlen teile siin ja olen seda korduvalt rääkinud viimastel aastatel, et Krimm on Ukraina osa ja juba üle 10 aasta on see Venemaa poolt ebaseaduslikult okupeeritud."

Svet lisas, et andis abilinnapeana oma panuse Ukraina toetamisse Venemaa täiemahulise agressiooni esimesest päevast alates, vastutades muuhulgas põgenikekeskuse loomise eest, aga tehes viljakat koostööd ka Ukraina diplomaatide ja omavalitsustega.

Eelmisel nädalal kinnitas Svet, et tema seisukoht Krimmi kuuluvuse küsimuses on selge – Krimm on Ukraina osa ja Venemaa agressioon on põhjendamatu.

2018. aastal väljendas Svet väljandele Vetšjorka Krimmi kuuluvse osas kahetist seisukohta. "Ma tean, mida te tahate minust saada – te tahate musta või valget. Ma ei taha seda öelda, sest olukord on palju keerulisem ja seda ei saa kirjeldada fraasiga "Krimm on selle oma" või "Krimm on kellegi teise oma," ütles Svet 2018. aastal.