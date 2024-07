Svet: Krimm on Ukraina osa ja Putin kurjategija

Varasema väljaütlemise pärast Krimmi kuuluvuse küsimuses esmaspäeval teiste erakondade poliitikute kriitika osaliseks saanud värske sotsiaaldemokraat ja valitsuse liige Vladimir Svet kinnitas, et tema seisukoht selles küsimuses on mustvalge: Krimm on Ukraina osa, Venemaa on agressor ja Putin kurjategija.

"Ma tean, mida te tahate minust saada – te tahate musta või valget. Ma ei taha seda öelda, sest olukord on palju keerulisem ja seda ei saa kirjeldada fraasiga "Krimm on selle oma" või "Krimm on kellegi teise oma," ütles Svet 2018. aastal väljaandele Vetšjorka.

Sveti kuue aasta tagust intervjuud venekeelsele väljaandele tuletas esmaspäeval talle ja ka ülejäänud avalikkusele meelde opositsioonilise Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Ka koalitsioonikaaslasest välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) nentis Delfile antud kommentaaris, et Krimmi Ukrainale kuuluvuses kahtlev inimene valitsusse ei sobi ning ta ootab Svetilt sel teemal selget seisukohta.

Teisipäeva hommikul märkis Svet Raadio 2 hommikuprogrammis Vetšjorkale antud intervjuu kommentaariks, et see oli üpris pikk ning räägiti maast ja ilmast, ent oluline on Sveti kinnitusel see, et tema seisukoht Krimmi küsimuses on selge. "Krimm on Ukraina osa, Venemaa agressioon Ukraina vastu on põhjendamatu ja mitte millegagi esile kutsutud, Eesti peab Ukrainat toetama seni kuni vaja, et Ukraina selle sõja võidaks," ütles Svet.

Svet on ka veendunud, et valitsus peab tõstma kaitsekulutusi, et Eesti ja Euroopa oleks kaitstud ja et Ukraina saaks vajalikku tuge.

"Ma arvan, et minul inimesena, kes siis, kui täiemahuline sõda Ukrainas algas, juhtis Tallinnas põgenike vastuvõtmist esimeste kuude jooksul, ei ole vaja tõestada, et ma pole eesel. Mul on väga selged ja mustvalged seisukohad ja kui Margus [Tsahkna] tahaks seda teada, oleks võinud minu käest seda küsida. Aga küllap me saame temaga ajapikku paremini tuttavaks," rääkis Svet.

Seni munitsipaalpoliitikas tegev olnud Svet möönis ka, et valitsuse liige, eriti see, kes tuleb venekeelse taustaga perest, peabki sellistele küsimustele vastama. "Küllap see on tõsi, et tihti venekeelsed poliitikud tunnevadki, et nad peavad läbima selliseid lojaalsusteste, aga ma saan aru, et valitsuse liikme puhul see standard ongi kõrgem."

Ühtlasi lükkas Svet tagasi esmaspäeval meedias levinud väite, nagu oleks teda lisaks sotsiaaldemokraatlikule erakonnale ka Reformierakond enda ridadesse kutsunud. Svet nimetas Reformierakonna kohta käivat väidet lausvaleks.

Oma senise kodupartei Keskerakonna kohta märkis Svet, et viimaste kuude jooksul on tal tekkinud tunne, et Keskerakond on hakanud liikuma mingites küsimustes EKRE-taoliste ideoloogiate suunas. Enda sõnul ei näe ta halba selles, kui Keskerakond peab seda võimaluseks end taas suuremaks teha, ent sellises Keskerakonnas olnuks Svetil enda väitel keeruline olla. "Mina olen vasaktsentristliku maailmavaatega, progressiivne inimene ja sotsiaaldemokraatlik erakond esindab seda praegu kõige paremini."

Ta arvas ka, et kui kunagi oli aeg, mil Keskerakond saatis sõnumeid, et seal saavad läbi lüüa ka vene emakeelega inimesed, siis üks põhjuseid, miks sotsid talle ministrikohta pakkusid, on see, et ka SDE tahab sellist sõnumit ühiskonnale saata.