Aab: sidefirmadele plaanitav uus tasu ei pruugi tarbijani jõuda

Majanduskomisjon arutas esmaspäeval elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsust (VTK), millega riik tahab luua rahastusmudeli TTJA teenuste finantseerimiseks.

Seadusemuudatus kehtestaks sideettevõtetele nn regulaatortasu, mis oleks 0,2 protsenti ettevõtte sideteenuste käibest. Summa umbes 20 sideettevõtte peale oleks ligi 900 000 eurot.

Majanduskomisjoni esimees Jaak Aab ütles ERR-ile, et on firmade enda otsustada, kas nad suunavad plaanitava tasu edasi tarbijale. Ta märkis, et sellisel juhul oleks lisakulu tarbijale sentides. "Ta on paar senti võibolla kuu arvel, mitte rohkem, kui see kanda kõik tarbijale üle, aga ma ütlen, et seda ei pea kandma tarbijale," lausus Aab.

Aabi sõnul sai VTK majanduskomisjonilt positiivse hinnangu ning ta usub, et sellega liigutakse edasi. Ta märkis, et sarnane regulaatortasu on kasutusel kõikides lähiriikides.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) tegevjuht Doris Põld ütles varasemalt VTK kommentaarides, et praeguses majanduslanguses pole põhjendatud ettevõtete koormamine uute maksude või tasudega, mille eesmärk on riigisektori kasvatamine.

"Kena ei ole sellisel ajal üleüldse midagi teha," vastas Aab küsimusele, kas ettevõtete koormamine uute tasudega on põhjendatud. "Need väljakutsed, mis TTJA ees on – nad lihtsalt ei saa hakkama ja siis on küsimus ju, et kas seda kõike maksumaksja raha eest rahastatakse või küsitakse see turuosalistelt. See ei kata ka ju TTJA kõiki kulusid isegi sideregulaatorina, vaid osaliselt."

VTK kohaselt kehtestataks alates 2025. aastast regulaatortasu 0,2 protsenti sideteenuste käibest ettevõttele, mille sideteenuste aastane käive on vähemalt 500 000 eurot. Niisuguseid sideettevõtjaid on Eestis umbes 20, kelle panus oleks kokku umbes 900 000 eurot, millega kaetaks osaliselt TTJA kui sideregulaatori tegevuskulud ja investeeringuvajadused. Üle poole ehk 56 protsenti TTJA sidealastest tegevuskuludest kaetakse ka edaspidi riigieelarvest.

TTJA peamised sideettevõtjatele pakutavad teenused on mobiilside sageduste planeerimine, sideturgude analüüs ja reguleerimine, ettevõtjate vaheliste vaidluste lahendamine, ettevõtete avalik kaasamine side planeerimisse, side toimepidevuse, küberturvalisuse ja kriisireguleerimise valdkonna korraldamine ning raadiohäirete lahendamine.