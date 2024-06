Riik tahab panna sidefirmad maksma TTJA teenuste eest

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) on asunud välja töötama seadusmuudatust, millega kehtestataks sideettevõtetele nn regulaatortasu ja millest hakataks rahastama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) teenuseid. Eelnõu järgi oleks regulaatortasu 0,2 protsenti ettevõtte sideteenuste käibest.

MKM saatis sideettevõtjatele, ministeeriumitele ja teistele osapooltele kooskõlastamiseks elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK), millega tahab riik luua rahastusmudeli TTJA teenuste finantseerimiseks.

Muudatusena osaleksid edaspidi sideettevõtjad TTJA kui sidevaldkonna korraldusasutuse rahastamisel regulaatortasu kaudu, panustades seeläbi neile riigi pakutava teenuse kvaliteeti ning arengusse, teatas MKM.

VTK kohaselt kehtestataks alates 2025. aastast regulaatortasu 0,2 protsenti sideteenuste käibest ettevõttele, mille sideteenuste aastane käive on vähemalt 500 000 eurot. Niisuguseid sideettevõtjaid on Eestis umbes 20, kelle panus oleks kokku umbes 900 000 eurot, millega kaetaks osaliselt TTJA kui sideregulaatori tegevuskulud ja investeeringuvajadused. Üle poole ehk 56 protsenti TTJA sidealastest tegevuskuludest kaetakse ka edaspidi riigieelarvest. Sarnane tasu mudel on juba kasutusel ka konkurentsiametil.

"Sisuliselt tähendab uus rahastusmudel seda, et sideettevõtjad maksavad osaliselt teenuste eest, mida riik nende äri huvides osutab. Selline rahastusmudel on kasutusel enamikes Euroopa Liidu riikides ning on mõistlik kaaluda niisugust lahendust ka Eestis," ütles majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Väljatöötamiskavatsus on Riisalo sõnul ettepaneku ametlik tutvustus, millele laekuva tagasiside ning sellest areneva diskussiooni pinnalt on võimalik otsustada, kas ja millisel kujul uue rahastusmudeliga edasi minnakse.

TTJA peamised sideettevõtjatele pakutavad teenused on mobiilside sageduste planeerimine, sideturgude analüüs ja reguleerimine, ettevõtjate vaheliste vaidluste lahendamine, ettevõtete avalik kaasamine side planeerimisse, side toimepidevuse, küberturvalisuse ja kriisireguleerimise valdkonna korraldamine ning raadiohäirete lahendamine.

Väljatöötamiskavatsusele oodatakse tagasisidet kuu aja jooksul.