USA kohtuniku hinnangul kuritarvitas Google monopoolset seisundit

USA föderaalkohtunik otsustas esmaspäeval, et tehnoloogiahiiul Google on otsingumootoriteenustes monopol ja seda säilitada püüdes on ettevõte oma positsiooni ka kuritarvitanud.

Selle põhjuseks on muu hulgas ettevõtte turustuslepingud seadmetootjatega, mis seavad otsingumootori Google inimeste kasutatavate seadmete esmaseks otsinguteenuseks.

Otsuses märgiti New York Timesi andmetel, et monopoolne seisund võimaldas ettevõttel tõsta oma otsinguteenustes reklaamide hindu.

See omakorda andis ettevõttele rohkem tulu, millega saavutatud turgu valitsevat positsiooni hoida.

"Piiramatu hinnatõus on kiirendanud ettevõtte käibe hüppelist kasvu ning võimaldanud ettevõttel hoida kõrget ja märkimisväärselt stabiilset ärikasumit," märkis kohtunik Amit Mehta.

Otsust peetakse verstapostiks, mis võib tulevikus oluliselt mõjutada tehnoloogiagigantide tegevust.

Kohtuasja teiseks osapooleks olid USA justiitsministeerium ja kümmekond osariiki.

Firma rahvusvaheliste suhete juht Kent Walker ütles, et ettevõte kavatseb otsuse edasi kaevata. Walker tõi välja, et otsuses on selgelt kirjas, et Google on valdkonna parim otsinguteenus ja seda eriti mobiilseadmetes.

"Arvestades seda ja asjaolu, et inimesed otsivad teavet üha rohkem ja erinevatel viisidel, siis kaebame edasi," sõnas Walker.

"Selle protsessi jätkudes keskendume jätkuvalt inimestele kasulike ja hõlpsasti kasutatavate toodete valmistamisele," lisas Walker.