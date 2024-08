Infortari osalus Tallinkis kasvab pakkumise järel 68,5 protsendini

"Pakkumist tehes arvasime, et see võiks olla atraktiivne neile, kes soovivad piirkonnast väljuda – eeldused pidasid paika ja osutusid tõeseks. Enamik Tallinki 30 000 aktsionäridest otsustas jätkata ja mõtlevad järelikult samamoodi nagu Infortar," ütles Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

"Infortar usub Tallinki ärimudelisse – nende juhtkond ja kogu kollektiiv on teinud head tööd ning viinud ettevõtte edukalt läbi erinevate kriiside. Covidiga seonduvad raskused on suudetud seljatada ning äritegevus normaliseerunud. Lisaks 2023. aasta rekordilistele kasuminumbritele on Tallink vähendanud oluliselt oma laenukoormust ning kindlustanud tugeva finantspositsiooni," lausus Hanschmidt.

"Tallink on ja jääb ka edaspidi börsile - sarnaselt enamike teiste Eesti börsifirmadega - vähemusosalusega. Eestis on tekkinud tugev investorkogukond ja nii Infortar kui Tallink on avaliku ettevõttena börsist palju võitnud," sõnas Hanschmidt.

Investeerimisfirma Infortar esitas juuli alguses Tallinki aktsionäridele avaliku ja vabatahtliku ülevõtmispakkumise – aktsionäridel ei olnud kohustust, vaid võimalus valida, kas võtta pakkumine vastu või mitte. Infortar käsitleb aktsionäre võrdselt ning avalik pakkumine kehtis kõikidele Tallinki aktsionäridele.

Infortar pakkus Tallinki aktsionäridele 0,55 eurot aktsia eest, mis oli allpool turuhinda. Lähtuvalt kogu pakkumisprotsessi ajakavast said kõik aktsionärid ka dividendid eelmise aasta eest kuus senti aktsia kohta. Ilmselt oli pakkumine suunatud ühele suurele institutsionaalsele investorile, kes soovis Baltimaade regioonist väljuda ja oleks muidu oma osaluse otse börsil müünud.

Pakkumise raames otsustasid aktsionärid müüa Infortarile kokku 161 395 930 aktsiat, mis moodustab 21,67 kõikidest aktsiatest. Infortar rahastab tehingut oma likviidsetest vahenditest, pakkumises osalenud aktsionäridele tasutakse ostuhind käesoleva aasta 9. augustil, teatas ettevõte. Tallinki tegevus- ja finantsnäitajad konsolideeritakse ning kajastuvad Infortari järgmise kvartali tulemustes.

Tallink Grupp opereerib laevu erinevatel laevaliinidel Eesti, Soome ja Rootsi vahel. Ettevõtte laevastik koosneb 14 laevast, mida opereeritakse kaubamärkide Tallink Silja Line ja Tallink Shuttle alt. Lisaks meretransporditeenuse osutamisele pakub kontsern ettevõtte laevade väljaprahtimist nii lühiaegseteks kui pikaajalisteks projektideks, käitab nelja hotelli ja kahte eraldiseisvat restorani Tallinnas ja Riias, edukat reisikaubandusettevõtet kauplustega nii kontserni laevadel kui ka maismaal, omab globaalse kiirtoiduketi Burger King frantsiisi Balti riikides, ning opereerib mitmeid turismi- ja transpordivaldkonnaga seotud tütarettevõtteid.

Infortar tegutseb kuues riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100 protsendi suurust osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ca 113 000 ruutmeetri suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ettevõtet: 48 kontserni ettevõtet, viis sidusettevõtet ja 50 sidusettevõtete tütarettevõtet.