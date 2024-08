Aivar Hundimägi: investeerimisel ei ole võimalik kogeda ainult võite

Eesti investoritelt laenuraha kaasanud autorendifirma Planet42 majandusraskused on ärgitanud küsima, milline on investorkogukonna arvamusliidrite vastutus, kes oma avalike esinemistega ärgitavad inimesi konkreetsetesse ettevõtetesse investeerima.

Minu arvates ei pea Planet42 juhtumi valguses Eestis kehtivates regulatsioonides midagi muutma. Las inimesed jagavad edasi oma investeerimiskogemusi ja las jääb kõigile alles võimalus oma raha valede investeerimisotsuste läbi kaotada.

Planet42 on küll valus, aga samal ajal kasulik õppetund, mis loodetavasti mõjub kainestavalt. Selliseid õppetunde näeme iga majanduskriisi ajal, kuid need kipuvad järgmise tõusu ajal ununema.

Eestis on hulk investoreid, kes eduka investeerimistegevusega on muutunud suunanäitajateks. Nende arvamusi loetakse, esinemisi kuulatakse ja neid ka järgitakse. Neid on saatnud eksimatuse oreool, mida aitas tekitada rahatrükist tõugatud börsiralli.

Finantsturgudel ja Eesti kinnisvaraturul kestis aastaid periood, mil raha kaotamine oli väga keeruline, ja see tekitas arusaama, et kohalikud staarinvestorid tegutsevad veatult ning börsid ja kinnisvara on lihtne ja kiire tee rikastumiseni. Lisaks veel ridamisi idufirmade edukaid rahakaasamisi, tänu millele tõusid noored iduettevõtjad kiiresti Äripäeva rikaste topi esiotsa. See kõik pimestas. Ka mind ennast.

Olen teinud samuti mõned ebaõnnestunud rahapaigutused, kuna ei pööranud investeerimisotsust tehes tähelepanu vastuargumentidele ja võimalikele riskidele.

Märkisin näiteks börsile tulnud Wise'i aktsiaid. Teisipäevase seisuga olin selle investeeringuga 12,6 protsenti ehk 681 euroga miinuses. Samuti investeerisin nüüdseks pankrotistunud kastirataste tootjasse Hagen Bikesi. Õnneks oli rahapaigutus väike ehk kaotuseks 156 eurot.

Teisalt olen investorite avalikest esinemistest saanud ka häid investeerimisideid, mis on vähemalt senini edukad. Näiteks Äripäeva loodud Investor Toomase tuules soetasin Incapy aktsiat ja olen praegu 72 protsendiga plussis, Rootsi investori Arne Talvingu portfellist leidsin aasta tagasi mõned huvitavad investeerimisideed, millest kaks on korralikus miinuses ning neli tugevalt plussis.

"Samal ajal on see ikkagi minu raha ja seetõttu ma päris pimesi neid soovitusi ei järgi."

Kuna mul ei ole aega, et ise perspektiivikaid ettevõtteid otsida, siis olengi noppinud investeerimisideid investorite avalikest esinemistest. Samal ajal on see ikkagi minu raha ja seetõttu ma päris pimesi neid soovitusi ei järgi.

Näiteks märkisin börsile tulnud Infortari, mille paljud kohalikud investorkogukonna liidrid eesotsas Investor Toomasega ära põlgasid. Ma ei ole aga julgenud investeerida Investor Toomase selle aasta lemmikusse Nvidiasse, mis on paljude eestlaste aktsiaportfelli väärtust kiiresti kergitanud.

On paratamatu, et kui ettevõtja kaasab raha, siis ta maalib tulevikupildi ilusamaks, kui see tegelikult on. Või kui mõni investor tutvustab oma uut investeeringut, siis kipub ta seda kiitma, sest usub, et tegi õige otsuse.

Seetõttu tasub enne kellegi matkima hakkamist otsida argumente, miks püstitatud ootused ei pruugi täituda. Samuti on mõistlik riske maandada sellega, et investeerite konkreetsesse firmasse jupi kaupa ning loomulikult on oluline investeeringute hajutamine, et ei pandaks kõiki sääste paarile üksikule kaardile. Ja investeerida tasub ikkagi selliste summadega, mille kaotamine ei löö teid jalust.

Kolleeg Juhan Lang kirjutas Äripäevas, et kõige halvem, mis saab Planet42 mõjul nüüd juhtuda on see, kui inimesed loobuvad investeerimisest ja lasevad oma rahal hoiustel seista.

Loodetavasti ei peleta see juhtum inimesi investeerimise juurest, sest regulaarne investeerimine on kõige parem võimalus oma vara kasvatada ja pensionipõlve kindlustada. Siiski ei ole investeerimisel võimalik kogeda ainult võite. Kaotused aitavad teadvustada, et ka kõige turvalisemat ja uhkemat sõitu lubav rong võib kuristikku veereda.

