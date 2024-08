Saaremaa Punase Risti selts kogus raha laste kooliminekuks

Eesti Punase Risti viimaste aastate suurimad abimissioonid on läinud Ukrainasse – üle nelja miljoni euro annetusi rahas ja 18 rekat materiaalseid annetusi. Saaremaa selts on Eestis üks aktiivsemaid erinevate ürituste korraldamisel ja abivajajate toetamisel.

Lisaks traditsioonilisele meditsiiniõppele korraldavad enam kui kümmekond vabatahtlikku Saaremaal mitmeid spordiüritusi ja perepäevi. Ja kõike tehakse eesmärgiga korjata annetusi ja teenida tulu, et seda siis omakorda jagada piirkonna abivajajatele.

Pühapäevasel perepäeval Salmel teenituga tahetakse toetada kümneid vähemkindlustatud kooli minevaid lapsi Saaremaal.

"Kui sellist üritust, kus ise tahaksime osaleda, ei ole, siis me ise selle korraldame. Ja kõige selle juures on heategevuslik aspekt, et eluolu on paratamatult keerulisemaks läinud, abivajajaid on juurde tulnud. Raske on lihtsalt istuda ja mitte midagi teha. Siis me panimegi kõik asjad kokku. Teeme head, liigume. Loome võimalusi peredel koos olla ja nii muuseas põimime sisse esmaabi poolt ka," rääkis Eesti Punase Risti Saaremaa koordinaator Kristina Õun.

Kätlin Kamm hakkas vabatahtlikuks alles hiljuti ja pühapäeval oli tema jaoks esimene kogemus.

"Kindlasti olen teinud õige valiku. Mina tunnen küll, et inimesed võiksid rohkem südamest head tahta teha. Kõik ei pea alati käima selle eest, et ma pean ka midagi vastu saama vaid endast ka midagi anda. Et kõik see tuleb ühel hetkel ikkagi ringiga tagasi," lausus ta.

Uueks suunaks, millega Punane Rist ka Eestis on tegelema hakanud, on psühholoogiline esmaabi.

"Teistes rahvuslikes punase risti seltsides on psühholoogiline esmaabi juba aastaid kasutusel. Meil oli nüüd pilootprojektina Tallinna merepäevadel ja ka Kuressaare merepäevadel," ütles Eesti Punase Risti turundusjuht Meelis Piller.

Punase Risti missiooniks ongi aidata erapooletult ja neutraalselt abivajajaid nii maailmas kui ka väiksemates piirkondlikes kogukondades.

"Kui kellelgi vähegi mingi mõte on, mis kogukondades on puudu ja vajab realiseerimist, siis teeme ära! Tuleb lihtsalt ühendust võtta ja saame kokku, räägime ja siis vaatame edasi," ütles Õun.