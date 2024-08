ROK-i võimalik järgmine president lubas seista naiste spordi eest

Lahkuv president Thomas Bach, keda on laialdaselt kritiseeritud poksiskandaali käsitlemise eest, mis on varjutanud Pariisi olümpiamänge, andis Coe'le võimaluse kandideerida, tunnistades, et ta ei ole enam juhtimiseks parim valik.

Bachilt, kes on 70-aastane, oodati olümpiaharta muutmist, et võimaldada tal jätkata juhtimist pärast ROK-i maksimaalset 12-aastast ametiaega. Kuid sakslane, keda on kritiseeritud kahe bioloogiliselt meessoost poksija lubamise eest võita olümpiakuld naiste poksis, teatas üllatuslikult, et astub järgmisel juunil tagasi. "Uued ajad nõuavad uusi juhte," lausus ta.

Coe erineb Bachist naiste kategooria kaitsmisel spordis. "Peame omama selget poliitikat. Kui seda ei ole, satume keerulisse olukorda – ja ma arvan, et oleme seda siin näinud. Reaalsus on väga lihtne: mul on kohustus säilitada naiste kategooria, ja ma teen seda seni, kuni mu mantlipärija otsustab teisiti või teadus muutub."

ROK-i on süüdistatud oma hoolduskohustuse eiramises olümpiaboksi juhtimisel, keeldudes sekkumast, kui Alžeeria Imane Khelif ja Taiwani Lin Yu-ting võitsid kulla hoolimata sellest, et nende soolised testid näitasid XY kromosoome, mis viitavad meessugupoolele. ROK vaidlustas testide kehtivuse.

Kergejõustikus sellist vastuolu Pariisis pole olnud, kuna World Athletics kehtestas eelmisel aastal poliitika, mille kohaselt saavad sportlased, kellel on sugulise arengu erinevused, võistelda ainult siis, kui nad on kuue kuu jooksul vähendanud oma testosterooni taset alla 2,5 nanomooli liitri kohta. Keskmine naiste vahemik on 0,5 kuni 2,4.

Küsimusele, kas ta kandideerib, ei jätnud Coe kahtlust, et ta on huvitatud maailma spordi kõige võimsama ameti üle võtmisest. "Olen alati öelnud, et kui võimalus avaneb, kaalun seda tõsiselt," ütles ta. "Nüüd on see võimalus olemas ja ilmselgelt pean sellele mõtlema."

Oma silmapaistva karjääri jooksul võitis Coe kaks järjestikust olümpiakulda 1500 meetri jooksus ja kaks hõbedat 800 meetri jooksus, enne kui juhtis 2012. aasta Londoni mänge ja on viimased üheksa aastat olnud World Athleticsi juht. "Olen olnud olümpialiikumises suurema osa oma elust," ütles ta. "Olen juhtinud olümpiamänge alates kandideerimisest kuni läbiviimiseni ja kaks aastat hiljem jätkunud pärandiga. Mul on olnud privileeg osaleda kahel olümpial.

"Olen juhtinud riiklikku olümpiakomiteed ja nüüd on mul parim töö maailmas, olles olümpia number üks spordiala president. Need on kogemused, mis kokku panduna minu elu teiste aspektidega, oleksid minu arvates sellele rollile kasulikud," lausus Coe.