Põhjamaine kliima soodustab vitamiinide moodustumist õunas

Põhjamaade õuntes on rohkem vitamiine kui näiteks Euroopa õunakasvatusmaa Poola omades, ütles maaülikooli aiandusteadlane Ulvi Moor. Kasulikum on õunu otse puu otsast süüa, sest nii säilivad vitamiinid paremini.

Tänavu on mitmel pool Eestis õunasaak suur.

"Nüüd hakkavad (vanad õunapuud) juba välja minema. Viimastel aastatel on nad kandnud üle aasta. Aga tänavu on vanadel ka päris palju õunu veel," rääkis Virve Teeväli.

Õunad on tal peamiselt lapselaste rõõmuks. Enamasti pressitakse mahla ja tehakse moosi, ülejäänu läheb keldrisse, midagi ka koogiks.

Eesti pole õunakasvatusmaa. Poola kasvatab kuus miljonit tonni aastas, Eesti kasvatas kümnendi alguses 1600 tonni õunu ja pirne. Statistikaameti andmeil on vähemalt 20 aastat Eestis õunte ja pirnide kasvupind vähenenud. Ja palju sellestki läheb komposti.

"Eesti õuntes on rohkem C-vitamiini ja rohkem ka erinevaid polüfenoole. See ei sõltu ainult sordiomadustest, vaid seda on ka mujal kindlaks tehtud, et põhjamaine kliima soodustab tervislike ühendite moodustumist õunas," rääkis maaülikooli aianduse õppetooli juht Ulvi Moor.

Ärge lõikuge õunu, ütleb Ulvi Moor, vaid hammustage, sest õun ei taha õhku saada.

"Askorbiinhape laguneb õunas hästi kiiresti õhu käes. Näiteks kodustes tingimustes pressitud õunamahlas C-vitamiini üldse ei ole," märkis ta.