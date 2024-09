Tänavune suvi ja sügis on pakkunud rohkelt võimalusi hoidistamiseks

Pärnumaal Tori vallas elaval kolme lapse emal Kaire Partsil algas tänavune hoidistamise hooaeg juba mais, kui tärkas rabarber. Suvega on purgirida sahvris korralikult pikenenud: siirupid, mahlad, marinaadid ja muidugi moos, mis on laste lemmik.

"Moosidest ongi tavaline õunamoos, ahjuõunamoos, õunašokolaad. See on väga minev kaup ja ahjuõunamoos ka tegelikult. Õunašokolaad on nii nagu õunamoos, ainult juurde läheb või ja kakao," rääkis ta.

Kaire jaoks on hoidistamine loomulik osa elust, mida ta õppis oma vanaemalt. Huvi erisuguste retseptide vastu on kasvanud läbi elulise vajaduse ja lausa nii suureks, et aktiivne pereema korraldab oma vallas sügiseti hoidiste minimessi ja tema retseptid on pandud raamatussegi.

"Eks see natuke peab meeldima ja katsetusmoment on ka seal juures, aga see on üks võimalus, kuidas talvel kokku hoida. 99 protsenti tuleb oma aiast. Väga vähesed asjad ma ostan juurde. Mis tuleb oma aiast ja mis tuleb metsast – mustikad metsast, seened metsast," selgitas ta.

Kui Selveri hinnangul on üldine suhkrumüük aastatega langenud, siis hoidistamise tippajal kasvab suhkrumüük märkimisväärselt.

"On tõusnud just tavasuhkur. Inimene eelistab tavalist suhkrut, kuigi moosisuhkrut ostetakse ka, aga see oleneb hinnast. Kui on kampaania, siis läheb moosisuhkur ka," rääkis Pärnu Ülejõe Selveri juhataja Urve Mälberg.

Mälbergi sõnul on nende poest sel aastal ostetud hoidiseid varasemast vähem, aga number üks on marineeritud kurk. Moosidest eelistatakse klassikat ja eestimaist.

"Praegu number üks on meil vaarikamoos ja teine on maasikamoos nii pudelis kui ka purgis," märkis ta.

Pärnu Magaziini poe juhataja Virgi Visnapuu sõnul on tänavu purkide ja pudelite müük eelmise aastaga võrreldes kasvanud.

"Nõudlus kõige hoidistamise järele on kindlasti suurenenud. Eks oma roll sellel ongi ilmataadil, kes kinkis ilusa suve ja tohutu saagi. Kindlasti väga rõõmustav asi on see, et inimesed tahavad oma kätega rohkem ära teha, ise kasvatada puhast toitu," selgitas ta.

Visnapuu ütles, et purkidest on kõige minevam kaup tavaline pooleliitrine, kuid üha enam pööratakse tähelepanu ka hoidiste välimusele.

"Tahetakse mõmmikujulist purki, kuuskantpurki, erinevate kujudega ja natukene eksklusiivsemaid asju," loetles Visnapuu, kelle kinnitusel on kolmeliitrine purk pigem minevik. "On veel kliente, kes seda soovib, aga üsnagi minevik."

Kuigi Visnapuu sõnul on purgimüügi tippaeg juulis ja augustis, näitab ka septembri müük, et hoidistamine on veel täies hoos. Praegu ostetakse kõige rohkem õunamahla tegemiseks vajalikku kraami.

Kaire Partsil ei jää aga õunamahla tegu hooaja viimaseks hoidistamiseks ja lähikuudel on tal kavas purki panna veel nii mõndagi.

"Kui teised lõpetavad septembris, siis minul läheb ikkagi oktoobri lõpuni. Ma vaatan vastavalt sellele, mis mul maast üles tuleb, mis on vaja ära tarvitada, siis läheb ka hoidiseks. /.../ Supipõhjad on tegemata, hapukapsas on tegemata, arooniasiirup on, marineeritud punast peeti tahaks tegelikult teha veel," loetles ta.