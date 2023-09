Kehva õunasaagi tõttu on mahlategijatel tööd varasemast vähem

Tänavune õunasaak on külmalainete tõttu kesine. Nii on õunakasvatajatel kui ka mahlategijatel tööd märgatavalt vähem.

Kaja Ristmäe toimetab juba kuus aastat koos poja Joonataniga Marjapuu Mahlakojas.

"Kõigepealt me purustame kõik õunad püreeks, siis me paneme kõik õunad sinna pressi sisse ja press pressib need mahlaks. Mahla pumpame pastörisaatorisse, kus siis neiu kuumutab ilusasti kõik kuumaks ja on mahl pastöriseeritud," kirjeldas Joonatan Ristmäe.

Tänavune õunasaak on Kaja sõnul aga halb, mistõttu on ka mahlategu palju vähem.

"Õunu on ikkagi vähe. Inimestel õunte kogused on väikesed võrreldes varasemaga. Kindlasti on õunasaak väike sel aastal. Praegu ma tegelikult teen õunamahla üks kord nädalas. Eelmisel aastal oli, ma arvan, ülepäeviti või iga päev pressimist, nii et isegi võib-olla kaks või kolm korda vähem on töömahtu kui eelmisel aastal," rääkis ta.

Ka Aakre aia peremees Neeme Univer sõnas, et õunaaed on sel aastal tühi. Õunakasvatusega on ta tegelenud üle 20 aasta ja viimati oli seesugune minimaalne saak tema mäletamist mööda 2005. aastal.

"Võrreldes eelnevate aastatega tänavu õunasaaki ei olegi. Meie tahaksime saada 100 tonni, eelmisel aastal saime 50 tonni ja sel aastal saab võib-olla kolm tonni," tõdes ta.

Põhjuseks on nii Univeri kui ka Kaja Ristmäe sõnul tänavused külmalained.

"Õied ei olnud avanenud, olid kinnised õiepungad. Ma mõtlesingi, et see ei tee kinnisele õiele midagi nii halba, aga ikkagi tegi. Need mitmed -8 kraadiga ööd kinnistele õiepungadele ikka oligi,"ütles Ristmäe.