Eesti edulooks peetud filmivalgustite tootja Digital Sputnik läheb pankrotti

Kümme aastat tagasi asutasid vennad Kaur ja Kaspar Kallas Digital Sputnik Lightning OÜ, mis tegeles kino- ja televalgustite väljatöötamise ja tootmisega USA ja Euroopa turule.

Ettevõte sattus peatselt ka avalikkuse huviorbiiti, sest nende leiutatud LED-filmivalgustite süsteemi kasutati Hollywoodis näiteks filmi "Rogue One: Tähesõdade lugu" võtetel, aga ka krimisarjas "Sünge juhtum", ulmekatastrooffilmis "Iseseisvuspäev: uus rünnak" ja mängufilmis "Lõvi".

Digital Sputniku investorite seast leiab hulga tuntud ettevõtjaid nagu Indrek Kasela, Jaan Tallinn, Sten Tamkivi ja paljud teised. Nüüd on aga ettevõte esitanud pankrotiavalduse.

Kaur Kallas ütles ERR-ile, et aastate jooksul kaasas Digital Sputnik investoritelt kokku umbes seitse miljonit eurot.

"Kahjuks osutus Eestis uue Apollo tooteperekonna tootmine keeruliseks ja kalliks ning meie investorid ei olnud huvitatud selle rahastamisest. Viimastel aastatel on hardware-startup'id muutunud investoritele mitteatraktiivseks, sest skaleerimiseks ja globaalselt konkurentsivõimelise toote valmis tegemiseks läheb tavaliselt kolm generatsiooni tooteid ja ca 10 aastat," ütles Kallas.

Seetõttu hakkas ettevõte juba kuue aasta eest Hiinast sobivaid partnereid otsima. Eelmisel talvel õnnestuski sealt sobiva hinna ja kvaliteediga tehas leida ning Kallas hakkas Hiinast ka lokaalseid komponentide tarnijaid otsima ja nende kvaliteeti kontrollima.

"Tulemuseks saime veidi üle 50 protsendi kokkuhoidu toote omahinnas võrreldes Eestis tootmisega. Lisaks on kõik komponentide tarnijad füüsiliselt saja kilomeetri raadiuses Shenzhenist, mis võimaldaks meil või tehase esindajatel tarnijaid kiiresti ja lihtsalt külastada, juhul kui selleks tekiks vajadus," kirjeldas Kallas.

Seega oli Digital Sputnik suutnud tema sõnul efektiivselt toote hinna pooleks teha ning leidnud tehase, kes suudaks paari kuuga skaleerida tootmise tuhandete ühikuteni kuus ja tootmise püsikuludega seotud riskid maandada.

"Samas oleme startup, kes on tänaseks kümne aasta vanune ja kes toodab kõrgtehnoloogilist riistvara. Ehk oleme sektoris, mis ei ole atraktiivne ja tegeleme liiga kaua liiga keeruliste asjadega, mille kõikidesse detailidesse ei ole enamus meie osanikud motiveeritud süvenema," tõdes Kallas. "Täna pigem oodatakse, et firma puhul on paari aastaga selge, kas on tegemist skaleeritava lahendusega."

Seetõttu ei motiveerinud ettevõtte saavutused praeguseid omanikke juurde investeerima ning kui müüdavat toodet ei ole, on Kallase sõnul raske ka uusi investoreid kaasata.

Eelmiste toodete tootmise oli Digital Sputnik sunnitud lõpetama 2022. aastal, sest pärast Covid-19 pandeemiat ei olnud neile enam komponente saada.

"2022. ja 2023. aastal leidsime huvitatud investoreid, kelle tingimused, nagu madal valuatsioon ja eeltingimused, et founder'itele (asutajad - toim) antakse tagasi 70 protsenti firmast, kahjuks ei sobinud meie praegustele osanikele. Kuna täna on founder'ite käes vähemus, siis pidime tingimuste mittesobivuse pärast investeeringutest loobuma," selgitas Kallas.

Möödunud majandusaasta aruannet ei ole ettevõte esitanud. 2022. aastal jäädi veidi üle 181 000 euro suuruse käibe juures 1,085 miljoni euroga kahjumisse. Täistööajaga töötajaid oli Digital Sputnikul toona kümme ja palgakulu koos maksudega ligi 289 000 eurot.

2021. aastal oli kahjum veelgi suurem, ligi 1,918 miljonit eurot, käive aga ligi 726 000 eurot.

Äriregistri andmetel on ettevõttel 23. augusti seisuga 40 776 euro suurune maksuvõlg. Alates aprillist on esitamata ka nende igakuised käibedeklaratsioonid ja alates maist tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsoonid.