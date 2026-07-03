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Mercedese töötajad protestivad kärbete vastu

Välismaa
Mercedese töötajad protestivad kärbete vastu
Mercedese töötajad protestivad kärbete vastu Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Välismaa

Tuhanded Mercedes-Benzi töötajad avaldavad üle Saksamaa meelt autotootja ulatuslike kärbete vastu.

Meeleavaldused toimuvad mitme tehase juures üle Saksamaa ning neid korraldab riigi suurim ametiühing IG Metall.

Ametiühing süüdistab autotootjaid ja nende tarnijaid selles, et kriisi püütakse lahendada eelkõige töökohtade vähendamise ja tootmise ümberpaigutamisega. Ametiühing leiab, et ettevõte peaks töökohtade kärpimise asemel keskenduma pikaajaliste ja tegelike lahenduste leidmisele. 

IG Metalli hinnangul kadus Saksa autotööstusest eelmisel aastal ligi 50 000 töökohta. "Töötajad ei ole kriisis süüdi," teatas IG Metall.

Mercedes-Benzi juhtkond põhjendab kulude kärpimist vajadusega säilitada ettevõtte konkurentsivõime, märkides, et Saksamaa majandus on kehvas seisus. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW

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